Klinikum schreibt schwarze Zahlen

Im Klinikum Landkreis Tuttlingen sind im vergangenen Jahr rund 16 000 stationäre und 28 000 ambulante Patienten in den Gesundheitszentren in Tuttlingen und Spaichingen behandelt worden. Das Geschäftsjahr 2017 schloss es mit einem Überschuss in Höhe von 43 000 Euro ab. Das sei laut einer Pressemitteilung das beste Jahresergebnis seit dem Jahr 2000 gewesen.

Die Leistungen des Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ), unter dessen Dach fünf Praxen in Spaichingen und Trossingen vereint sind, werden demnach weiter stark nachgefragt. Das Jahresergebnis fällt für das vergangene Geschäftsjahr mit einem Betriebsverlust von rund 55 000 besser aus als veranschlagt.

„Die Arbeit aller Beteiligten hat sich gelohnt: Das Klinikum und unser MVZ sind medizinisch, pflegerisch und auch wirtschaftlich auf einem guten Kurs“, zeigt sich Landrat und der Aufsichtsratsvorsitzende, Stefan Bär, zufrieden. Klinikum-Geschäftsführer Sascha Sartor freut sich, dass „unsere Maßnahmen zur wirtschaftlichen Konsolidierung greifen. Damit ist uns allen ein sehr wichtiger Schritt gelungen.“ Wirtschaftliche Unabhängigkeit schaffe laut Sartor die Voraussetzung, um auch in Zukunft weiter in Infrastruktur, Ausstattung und Personal zu investieren und die Gesundheitsversorgung im Landkreis Tuttlingen nachhaltig zu sichern.

Hohe Investition in C-Bau

Aktuell investiert das Klinikum Landkreis Tuttlingen 20 Millionen Euro in die Generalsanierung des Gebäudetraktes C (wir berichteten). Die Infrastruktur für die Patienten der Internistischen Fachabteilung sowie der Geburtshilfe wird damit verbessert. Neben der Wirtschaftlichkeit und den Investitionen stünden laut der Pressemitteilung die zukunftsfähige Medizin und Pflege im Mittelpunkt. So sei die Qualität der medizinischen Versorgung im Jahr 2018 bereits viermal bestätigt worden: Das Klinikum hat die Rezertifizierungen Akutschmerztherapie und babyfreundliche Geburtsklinik sowie das Überwachungsaudit für das zertifizierte Brustkrebszentrum und das Endoprothetikzentrum mit Auszeichnung bestanden.

Ein wichtiger Baustein der Unternehmensphilosophie des Klinikums sei eine familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik für die Beschäftigten. Deswegen wird derzeit in die betriebliche Kinderbetreuung investiert. Das Gebäude der Kindertagesstätte wird erweitert, um Raum für eine Kindergartengruppe zu schaffen (wir berichteten).