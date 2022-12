„Klingende Bergweihnacht“ in Tuttlingen

Weihnachten steht vor der Tür und jeder steckt in den Vorbereitungen für das große Fest. Wenn mal wieder der Weihnachtsstress eingekehrt ist, dann lädt die „Klingende Bergweihnacht“ die Stars der Schlager- und Volksmusikszene ein, um die Zuhörer aus dem Alltagsstress zu entführen. In der Tuttlinger Stadthalle steht sie am Freitag, 30. Dezember, um 20 Uhr auf dem Programm.

Die „Klingende Bergweihnacht“ ist in den vergangenen Jahren zu einem Highlight der Schlager-Szene avanciert, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter weiter. Hier treffen sich die Granden aus Schlager und Volksmusik und sorgen gemeinsam für einen unvergesslichen Abend. Auf dem Programm stehen wieder viele Stars der Szene.

Schlagerstar Patrick Lindner ist einer der populärsten Künstler in der Branche. Er bringt gemeinsam mit Anita & Alexandra Hofmann und seinen legendären Künstlerkollegen Mara Kayser, Geschwister Niederbacher sowie Nadin Meypo und Die Trenkwalder den Weihnachtszauber auf die Bühnen, wo die schönsten Lieder zur Weihnachtszeit erklingen.

Gemeinsam entführen sie ihr Publikum aus dem Trubel der Vorweihnachtszeit und sorgen mit ihrer Musik für ein stimmungsvolles Konzert, das zum Träumen, Schunkeln und Abschalten einlädt.

Für diese Veranstaltung ist laut Pressemitteilung ein VIP-Ticket buchbar. Dieses beinhalte unte anderem einen Sektempfang und Häppchen 30 Minuten vor dem Konzert sowie ein Treffen mit den Künstlern. Weitere Infos zum Ablauf gibt es unter der Telefonnummer 07223/9534466 erfragen.