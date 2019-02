Klempner-Notdienst verlangt Wucherpreis

Satte 688 Euro wollten Mitarbeiter eines Klempner-Notdienstes in der Nacht zum Samstag noch vor der Schadensbehebung kassieren. Die Betroffene, im Tuttlinger Norden wohnhaft, verständigte im Laufe des Samstags einen im Internet gefundenen Klempner-Notdienst wegen eines undichten Wasserrohres. In der Nacht um 1 Uhr rückten zwei „Klempner“ an, die den Schaden begutachteten und noch vor dessen Reparatur 688 Euro kassieren wollten, teilt die Polizei mit. Die 64-Jährige weigerte sich, den Betrag zu zahlen. Auch eindringliche Worte der Handwerker schüchterten die Frau nicht ein – sie blieb standhaft. Daraufhin wurden die „Nothelfer“ unfreundlich und laut. Um die Männer wieder los zu werden, bezahlte die Frau letztendlich den geforderten Mindestpreis für die Dienstleistung, der bei fast 170 Euro lag. Nach Erhalt des Geldes gingen die Klempner wieder – das undichte Rohr blieb. Zwischenzeitlich wurde der Schaden von einem danach herbeigerufenen Installateur behoben: Es mussten ganze vier Dichtungen gewechselt werden. Die 64-Jährige erstattete Anzeige gegen den Notdienst, das Polizeirevier Tuttlingen ermittelt wegen Wucher.