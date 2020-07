Die Aufsichtsratsmitglieder der Stadtwerke Tuttlingen haben am Dienstagnachmittag das von Grund auf sanierte Wasserwerk Tiefental besichtigt. Das Wasserwerk liegt vis-à-vis am Radweg von Möhringen nach Esslingen, wohin es vom Werk noch rund zwei Kilometer sein dürften. Insgesamt dauerte die Sanierung drei Jahre. Gekostet hat sie 1,7 Million Euro.

„Die Sanierung ist ein wichtiger Schritt, um die Wassereigenversorgung im Landkreis sicherzustellen“, meint der Aufsichtsratsvorsitzende Michael Beck. Die jährliche Abgabemenge des Wasserwerks Tiefental liegt bei circa 100 Millionen Liter, so die SWT in einer Pressemitteilung. Damit werden rund 4000 Menschen in Möhringen sowie komplett Esslingen mit Wasser versorgt. Auch wenn das Wasserwerk nur rund fünf Prozent zur Wasserversorgung in Tuttlingen stellt, geht dennoch ein wichtiges Zeichen von der Sanierung aus: Die verbaute Ultrafiltrationsanlage soll bis Mitte/ Ende 2023 auch im Wasserwerk Riedgraben das Wasser aufbereiten. „Im Prinzip ist die Sanierung das kleine Projekt vom Riedgraben“, erklärt Michael Beck. 63 Prozent des Tuttlinger Wassers kommt aus dem Riedgraben, das restliche Drittel wird als Fernwasser vom Bodensee zugekauft.

Wie genau lief die Sanierung ab? Und was hat es mit der neuen Ultrafiltrationsanlage auf sich? „Die Sanierung lief in drei Phasen“, erklärt Fabian Reichel, der als Ingenieur bei den SWT das Projekt mitbetreut hat. In der ersten Phase 2017/18 wurden die vier Wasserspeicherkammern erneuert, was rund 360 000 Euro kostete. 2019/20 wurden dann in Phase zwei die Quellsanierung und in Phase drei die neue Aufbereitungstechnik, bestehend aus Ultrafiltrationsanlage und UV-Bestrahlung, angegangen.

Bei der Quellfassung wird das Wasser, in diesem Fall aus der Hanglage des Tiefentals kommend, gesammelt. Die teils hundert Jahre alten Rohre mussten ausgetauscht werden und Sickerstränge unter anderem von Wurzeleinwüchsen befreit werden, wie die Stadtwerke angeben. Dafür waren „umfassende Erdarbeiten erforderlich“.

Das „Herzstück“, wie es die SWT nennen, ist jedoch die neue Ultrafiltrationsanlage: „Bei einer Ultrafiltrationsanlage wird das Quellwasser durch eine Membran gepresst. Diese Membran hält kleinste Partikel und Stoffe bis zu 0,01 Mikrometer zurück und entfernt diese aus dem Wasser“, so erläutern die Stadtwerke Tuttlingen die neu verbaute Technik. „Wir können das Wasser so noch besser reinigen und die Qualität des Trinkwassers verbessern“, meint Patrick Müller-Benzing, Technischer Leiter und Mitbetreuer des Projekts. Denn eine Mehrschichtfilteranlage aus Gestein „filtert nicht so gut“ wie eine Ultrafiltrationsanlage, wie Fabian Reichel ausführt.

„Zusätzlich wird das Wasser anschließend mit UV-C Strahlung behandelt. Dadurch werden Mikroorganismen wie Keime oder Erreger auf umweltfreundliche Weise abgetötet und das Wasser ist zu 100 Prozent keimfrei“, meint Fabian Reichel. Der Vorteil ist, dass durch die insgesamt bessere Filtration keine Chemikalien und weniger Chlordioxid dazugegeben werden muss. Etwas Chlor ist jedoch immer notwendig, da auch in den Rohren und Trinkwasserhähnen Verkeimungen vorkommen.

Das Gebäude wurde rundumsaniert. Alle Armaturen wurden erneuert, eine Wand zugemauert und auch der Fußboden neu gefliest. „Jetzt ist alles auf dem neuesten Stand“, so Beck. Das Wasserwerk wurde dabei für mehrere Monate für die Arbeiten vom Netz genommen. Seit Mitte Juni läuft es im Probebetrieb, jedoch wird das Wasser noch nicht ins Trinkwassernetz eingeschleust. Nun hat das Gesundheitsamt, wie die SWT in ihrer Pressemitteilung schreiben, die Genehmigung erteilt. Ab jetzt heißt es: Wasser marsch!