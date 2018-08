Kleinkunstsaison startet Ende September

Seit 1993 steht die Kleinkunstreihe „Bühne im Anger“ als Synonym für erstklassige Kleinkunst: Nach dem Auftakt mit Django Asül (28. September, „Letzte Patrone“) und Hagen Rether (29. September, „Liebe“) bereichern unter anderem Martina Schwarzmann, Bodo Wartke, Ingo Appelt oder Lisa Fitz den Kleinkunstherbst. Beginn ist immer um 20 Uhr.

Im weiteren Verlauf der Saison werden dann Konrad Beikircher, Matthias Richling, Jürgen Becker, Faisal Kawusi und weitere Gäste zu erleben sein. Einige Karten für alle Veranstaltungen gibt es ab 27. August.

Das Programm bis Jahreswechsel

Freitag, 28. September, Django Asül, „Letzte Patrone“: Endlich kehrt Ruhe ein. Die Fakten liegen auf dem Tisch. Die Bundesregierung hat die Implosion Deutschlands auf der Agenda. Und auch der Allerletzte hat kapiert: Europa gibt es nicht.

Samstag, 29. September, Hagen Rether, „Liebe“: Es ist kein klassisches Kabarett, was Rether sprachlich geschliffen und scharf serviert, eher ein „Mitdenkangebot“ - tragisch, komisch, schmerzhaft, ansteckend.

Samstag, 6. Oktober, Bodo Wartke, „Was, wenn doch?“ (Stadthalle Tuttlingen): Der Gentleman-Entertainer am Flügel meldet sich mit seinem neuen, fünften Solo-Programm zurück! Er bietet Klavierkabarett in Reimkultur ebenso wie einen verblüffenden augenzwinkernden Blick auf unser tägliches Miteinander.

Freitag, 13. Oktober, Ennio Marchetto, „The Living Paper Cartoon” (Stadthalle Tuttlingen): Visuelle Comedy von einem, der in der Welt ein Star, in Deutschland (noch!) ein Geheimtipp ist. Seine Kunst lebt einzig und allein von Pappe, Papier und Musik und seiner Beobachtungsgabe. Die Outfits für den Mix aus Pantomime, Tanz und Kostümwechseln bastelt er selbst und bringt so seine Allstars auf die Bühne.

Freitag, 19. Oktober, Matthias Brodowy, „Gesellschaft mit beschränkter Haltung“: Der Moderator der „Tuttlinger Krähe 2018“ spricht in seinem neunten Solo-Programm über Handysüchtige, selbst ernannte Wutbürger und mehr:.

Freitag, 9. November, Anne Haigis & Franz Benton, „Zugabe!“: Jahrelang Publikumsliebling, verabschiedete sich Franz Benton vor sechs Jahren von seinem Publikum. Jetzt kommt er für eine Zugabe zurück – und bringt Anne Haigis mit. Beim Live-Comeback dabei ist auch Weltklasse-Harfenist Kiko Pedrozo.

Donnerstag, 15. November, Martina Schwarzmann, „genau Richtig!“ (Stadthalle Tuttlingen): Ein Kabarettabend als Wundertüte! So poetisch und geradeheraus, wie es nur geht, erzählt und singt sie vom Wahnsinn des ganz normalen, alltäglichen Lebens, mit dessen Widrigkeiten sie unerschrocken kämpft.

Freitag, 16. November, Hans Well und die Wellbappn: Sarah, Tabea und Jonas sind Anfang, Mitte zwanzig und die Kinder von Hans Well. Ihn kennen Fans noch aus der Zeit, als er mit der Biermösl Blosn für Furore sorgte. Und wenn der Vater mit den Kindern auftritt, kommt ein neuer, frischer musikalischer Satirewind auf und bläst ein entspanntes Gesangs-Kabarett auf die Bühne.

Freitag, 23. November, Ingo Appelt, „Besser…. ist besser!“: Der Comedyrüpel und selbsternannte „Konkursverwalter der Männlichkeit“ brennt darauf, seine allerneuesten Erkenntnisse auf der Bühne zu präsentieren. Sein Ziel: Vereinen statt spalten. Denn seine „Männer-Verbesserungs-Comedy“ trifft sowohl bei Männern als auch bei den Frauen auf Zustimmung.

Freitag, 14. Dezember, Lisa Fitz, „Flüsterwitz“: Der Spaßmacher lebt von Respektlosigkeit, aber die Luft wird dünn, weil Spott das beste Mittel ist, an den Stühlen der Obrigkeit zu sägen. Dafür tobt der Infokrieg im Netz, politisch inkorrekt, unsauber, paranoid. Mainstream gegen Fake News, Trolls, und echte Raritäten, die man im Fernsehen nie hört.

Und 2019 kommen dann unter anderem Florian Schroeder, Konrad Beikircher, Jürgen Becker, John Doyle, Matthias Richling und Faisal Kawusi auf die „Bühne im Anger“.