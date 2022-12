Kleinkunstjahr 2023 eröffnet mit Heinrich Del Cores „Comedy Club“

Letzte Karten für den „Comedy Club“ am Mittwoch, 4. Januar, gibt es jetzt zum Einheitspreis von regulär 27,40 Euro bei der Vorverkaufsstelle der Tuttlinger Hallen, der Ticketbox in der Königstraße 13 (beim „Runden Eck“) sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen des Kultur-Tickets, Schwarzwald-Baar-Heuberg in den Landkreisen Rottweil, Schwarzwald-Baar und Tuttlingen, online unter www.tuttlinger-hallen.de oder via Hotline unter Telefon 07461/910996.

Es gibt in der Region laut Pressemitteilung drei bekannte Kleinkunst-Marken: Die Reihe „Bühne im Anger“, den Wettbewerb um die „Tuttlinger Krähe“ und als Person den Rottweil-Zimmerner Comedian Heinrich del Core. Der eröffnet mit seinem Format „Comedy Club“ und vier Gästen am Mittwoch, 4. Januar, das Kleinkunstjahr 2023 auf der „Bühne im Anger“ in der Angerhalle in Tuttlingen-Möhringen. Mit dabei sind beim Neujahrsprogramm der oberschwäbische Kabarettist Uli Böttcher, die Kölnerin Vera Deckers, die Wortwitz gegen den Wahnsinn setzt, der Frankfurter Pit Hartling, der mit seiner Zauberkunst Wunder wirkt, und Ernst Mantel, den viele noch als Mitglied von Die Kleine Tierschau kennen. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Die Veranstalter rechnen mit einem vollen Haus, heißt es in der Ankündigung. Letzte Tickets sind ab sofort im vergünstigten Vorverkauf zu haben.

Vor mehr als zehn Jahren gründete Heinrich Del Core in der Rottweiler Bahnhofsgaststätte seinen „Comedy Club“, zog dann wegen der großen Nachfrage aus Platzgründen in das Mehrgenerationenhaus „Franziskaner“ um und legte auch schon einige große Open-Airs am Stadtgraben in Rottweil und einige Tourtermine auswärts nach. Das Konzept freilich blieb immer dasselbe. Es ist so einfach wie wirkungsvoll: Heini moderiert und sucht sich als künstlerische Partner für den jeweiligen Abend vier Kollegen aus, die jeweils rund 30 Minuten eigenes Programm bestreiten.

Jetzt kommt Heinrich Del Core wider in die Donaustadt: zum Start ins Kleinkunstjahr 2023 bringt der Doppel-Preisträger der „Tuttlinger Krähe“ am 4. Januar sein Mixed Show Format in die Angerhalle und gastiert erneut mit vier Gästen. Dabei sein werden Schauspieler und Kabarettist Uli Boettcher aus Baienfurt, Moderator des „Krähe“-Wettbewerbs 2024 und Betreiber des dortigen Hoftheaters, die Kölnerin Vera Deckers, studierte Psychologin, mit Auszügen aus ihrem Kabarettprogramm „Wenn die Narzissten wieder blühen“, Ernst Mantel, komischer Erzähler, versierter Musiker und Sprachjongleur und lange Jahre bei der „Kleinen Tierschau“ sowie den Frankfurter Magier mit Las Vegas-Erfahrung Pit Hartling, dessen Auftritte Lachen, Staunen und beste Unterhaltung garantieren, heißt es in der Ankündigung. Heinrich Del Cores selbst moderiert die Veranstaltung und streut eigene kleine Geschichten ein.