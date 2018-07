Sechs Runden durchs Städtle – das mag sich nach Kneipentour anhören, ist aber eigentlich was für Sportler. Am Samstag, 21. Juli, steht in Möhringen der Städtlelauf an. Er findet im zweijährlichen Turnus im Rahmen des Städtlefests statt. Dieses Jahr gibt es kleine Änderungen an der Strecke. Dorothea Hecht hat vorab mit Organisator Stefan Rintsch gesprochen.

Herr Rintsch, wie viele Anmeldungen haben Sie schon?

Um die 20 bis 25. Das ist normal. Die meisten trudeln erst zwei bis drei Tage vorher ein, wenn abzusehen ist, wie das Wetter wird. Wir rechnen wie jedes Mal mit 100 bis 120 Läufern.

Was mussten Sie dieses Jahr am Streckenverlauf ändern?

Nach dem Start am Rathaus ging es normalerweise auf die Marktgasse und danach über die Krähenbachbrücke. Die Brücke war aber ja kaputt, im Moment gibt nur eine Behelfsbrücke. Die ist aber recht schmal, ein Fahrrad mit Anhänger kommt zum Beispiel nicht durch. Wir haben deshalb hin- und herüberlegt und jetzt beschlossen, dass wir doch die Route ändern und nicht über die Brücke führen. Stattdessen geht der Lauf über die Marktgasse zur Schwarzwaldstraße und über die Bischofszeller Straße wieder auf die ursprüngliche Route.

Bleibt die Streckenlänge damit gleich?

Es sind pro Runde so 40 bis 50 Meter mehr. Das heißt, insgesamt sind es dann um die 10,5 statt 10,2 Kilometer. Ich denke, das hält sich in Grenzen. Dafür haben wir drei Grad kühler bestellt!

Weil es beim Städtlelauf ja traditionell recht heiß ist?

Angekündigt sind so 22 bis 23 Grad, ich glaube also nicht, dass es eine Hitzeschlacht wird, wie wir sie schon hatten. Wir haben auf jeden Fall aber genügend Getränkestände und unsere Feuerwehr und Privatleute, die mit Gartenschläuchen an der Strecke stehen. Und jeder Läufer bekommt einen Getränkegutschein, den er nachher beim Städtlefest noch einlösen kann.

Was gibt es denn zu gewinnen beim Lauf?

Die Tagessieger bekommen Geldpreise, die Städtlemeister Essensgutscheine, die ersten drei Plätze der Altersklassen Sachpreise, und für den Mannschaftsmeister gib tes einen Gutschein vom Metzger. Hintergedanke ist, das die Mannschaften dann ein Grillfest für ihr Team ausrichten können.

Wie läuft die Organisation? Gibt es genug Helfer?

Ja, wir haben alles soweit unter Dach und Fach. Das einzige Problem war wirklich die Schafmarktbrücke. Und da hoffen wir, dass die neue Brücke bis in zwei Jahren steht. Dann kann der Städtlelauf wieder auf seine angestammte Route zurück.