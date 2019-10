Mit René Overmann gründete er noch in der Schulzeit seine A-Cappella-Gruppe, aus der später die erfolgreiche Formation basta wurde, für die er nach wie vor die meisten der Songs und Texte schreibt. Von 2014 bis 2017 spielte er mit Comedian Jens Heinrich Claassen im Klavier-Comedy-Duo „Männer am Klavier“, seit 2018 steht er immer wieder solo auf der Bühne: Am Donnerstag, 31. Oktober, um 20 Uhr kommt William Wahl mit seinem Klavierkabarettprogramm „Wahlgesänge“ in die Angerhalle nach Tuttlingen-Möhringen.

Mit feinem Humor, kleinen Seitenhieben und musikalischem Vergnügen erzählt er von den großen und kleinen Themen des Lebens, von denen seine Lieder und Geschichten handeln. Seine Wahlgesänge sind Klavierkabarett ohne Staub, Lieblings-Songs für Lebenslieber, Romantik für Realisten.

Kabarettkollege Philipp Scharrenberg, Moderator der St. Ingberter Pfanne, charakterisierte Wahl so: „Wollt ihr Songs für Kuschelpaare?/Oder Gags und Wuschelhaare?/Senti- oder nur mental?/Wollt ihr Remakes toller Hits?/Oder Texte voller Witz?/Alles geht – ihr habt den Wahl!“. „Kammerpop!“ ist das Metier, in dem sich William Wahl, Jahrgang 1973, mit seiner A-Cappella-Gruppe Basta sonst zu Hause fühlt. Mittlerweile zieht es den studierten Musiker, der nach dem Abitur erste Erfahrungen als musikalischer Leiter diverser Musicals sammelte, aber auch solo und als Klavierkabarettist auf die Bühne.

In seinem Programm „Wahlgesänge“ erzählt er unterhaltsam und leichtfüßig, aber nie leichtgewichtig von Ansichtskarten aus der Uckermark und schicken Kitas, singt vom geplanten Draufgänger-Urlaub in Flagranti und von Tarzans tragikomischem Ende im Dschungelcamp. In einer hinreißenden Musicalnummer erklärt er, warum das Leben kein Musical ist und verlegt Joshua Kadisons Schmachtfetzen , „Picture Postcards from L.A.“ kurzerhand in die Brandenburgische Provinz und singt natürlich von der Liebe – der echten und der vergangenen.