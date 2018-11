Klaus Steckeler gibt nach 33 Jahren den Taktstock ab

33 Jahre lang hat er den Takt vorgegeben – am kommenden Samstag steht Klaus Steckeler zum letzten Mal als Dirigent des städtischen Blasorchesters auf der Bühne. Beim Jahreskonzert in der Stadthalle wird er sein Amt an seinen Nachfolger abgeben. Der Musik will der 65-Jährige jedoch auf keinen Fall den Rücken kehren – im Gegenteil.

Jede Woche ein Programm für die Proben zusammenstellen, Konzerte vorbereiten und bei alldem seinen Schützlingen stets mit viel Geduld und Ruhe entgegentreten: Die Leitung des städtischen Blasorchesters war für Klaus Steckeler eine zeitintensive Aufgabe.

Ohne eine große Portion Herzblut wäre sie wohl kaum zu bewältigen gewesen. Doch die brachte der langjährige Tuttlinger Musikschulleiter, der sein Amt erst im September niedergelegt hat, mit: „Ich habe mich eigentlich auf jede Probe gefreut“, sagt er rückblickend.

Nachfolger bleibt Überraschung

Seine Orchestermusiker schätzen ihn für sein „absolutes Gehör“ – seine Fähigkeit, jeden noch so kleinen falschen Ton herauszuhören und korrigieren zu können. „Das hat mich immer sehr fasziniert. Damit unterstützt er einen Musiker auch sehr“, findet Julia Koch. Sie spielt seit rund fünf Jahren Klarinette im städtischen Blasorchester. Zweimal pro Woche treffen sich die Musiker zur Probe. Zu verschiedenen Anlässen sowie einmal im Jahr beim großen Jahreskonzert spielt das Blasorchester auf der Bühne.

„Wir Musiker konnten immer sehr davon profitieren, dass da jemand vorne steht, der sein Fach absolut beherrscht“, lobt Hartmut Meng seinen langjährigen Dirigenten. Seit mehr als 40 Jahren ist Meng Trompeter im Blasorchester und schätzt die hohe Professionalität des Orchesters. Als Klaus Steckeler das Dirigentenamt im Jahr 1985 übernahm, habe er das Repertoire des bis dahin eher klassisch geprägten Orchesters enorm erweitert.

So stehen heute auch mal Lieder aus Musicals oder Märsche auf dem Konzertprogramm. Beim Jahreskonzert am Samstag in der Tuttlinger Stadthalle wird Steckeler den Taktstock an seinen Nachfolger weitergeben. Wer das sein wird, das soll bis zum Konzert noch eine Überraschung bleiben, betont er.

Lachendes und weinendes Auge

Seinem Abschied sieht Steckeler entspannt entgegen: „Ich bin kein Mensch, der sich da im Vorfeld viele Gedanken macht. Ich lasse das relativ gelassen auf mich zukommen.“ Trotzdem habe er natürlich ein lachendes und ein weinendes Auge. Froh sei er, die Last nicht mehr zu haben, die der Job als Orchesterleiter mit sich bringe, gibt er zu. „Aber dass ich mit all den Menschen sehr gerne gearbeitet habe und an der Musik meine Freude hatte, liegt auf der Hand“, zeigt er sich dann doch ein bisschen wehmütig.

Doch bevor er sich im Ruhestand vermehrt seinen anderen musikalischen Projekten widmen will, stehen am Samstag beim Jahreskonzert noch einmal die Highlights der vergangenen 33 Jahre auf dem Programm. „Verabschieden werde ich mich dann mit einem symphonischen Werk“, so der scheidende Dirigent. Seinem Nachfolger rät er vor allem eines: „Geduld, und nicht nachlassen. Es ist immer eine Gratwanderung – man muss stetig einfordern, die Musiker müssen sich gleichzeitig aber auch geschätzt fühlen.“