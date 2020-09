Klaus Cerny scheidet aus dem Tuttlinger Gemeinderat aus

Klaus Cerny, Stadtrat der SPD in Tuttlingen, ist seit 21 Jahren Mitglied des Gemeinderats. In der Sitzung am kommenden Montag, 28. September, in der Alten Festhalle, wird der 70-Jährige aus diesem Amt verabschiedet – auf eigenen Wunsch und aus Altersgründen, wie Stadtsprecher Arno Specht auf Nachfrage sagt. Cerny wurde 1999 erstmals gewählt. Der ehemalige Leiter des Kreisforstamts ist danach bei den Kommunalwahlen viermal bestätigt worden – zuletzt im vergangenen Jahr. Damals erhielt er 2696 Stimmen. Für sein langjähriges Engagement war er vom Städtetag ausgezeichnet worden. Henner Lamm wird für Klaus Cerny nachrücken. Er war bereits 2017 Nachrücker für den ausgeschiedenen Fabian Rothfuss, verpasste bei den Kommunalwahlen 2019 mit 2167 Stimmen aber knapp den erneuten Einzug in den Gemeinderat. (iw)