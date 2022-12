Klassik-Jazz-Crossing-Konzert am 23. Dezember in Tuttlinger Stadthalle

Marlis Petersen und Katrin Weber stehen am Freitag, 23. Dezember, gemeinsam auf der Bühne der Stadthalle Tuttlingen und versprechen laut Pressemitteilung einen „ungewöhnlich persönlichen“ Abend mit einigen Überraschungen. Das Doppelkonzert von Petersen (mit Matthias Lademann am Klavier) und Weber (mit Band) beginnt um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Die Veranstaltung kann mit Preisvorteil auch in ein Wahlabonnement (nach-)gebucht werden. Karten sind noch im vergünstigten Vorverkauf oder an der Abendkasse zu haben.

Während Marlis Petersen die Opernbühnen dieser Welt (Berliner Staatsoper, Salzburger Festspiele, Met New York) mit ihrem Sopran verzaubert, erklingt die Stimme Katrin Webers auf Jazzbühnen und im Musikkabarett. Für ihr musikalisches Wiedersehen auf der Bühne der Stadthalle Tuttlingen bringen die beiden Freundinnen, die sich seit Kindheitstagen kennen, ihre Lieblingslieder mit.

Karten für den gemeinsamen Auftritt von Weber und Petersen sind im vergünstigten Vorverkauf in drei Kategorien ab 26,30 Euro (inklusive Gebühren) online unter www.tuttlinger-hallen.de, bei der Ticketbox der Tuttlinger Hallen, Königstraße 13, sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Ein telefonischer Kartenservice unter Telefon 07461/910996 ist ebenfalls eingerichtet.