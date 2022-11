Klassentreffen nach 50 Jahren Realschulabschluss

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Erneut trafen sich die ehemaligen Schülerinnen und Schüler der 10er Klasse der Realschule Tuttlingen. Regelmäßig in verschiedenen Zeitabständen kommen Interessierte der drei Klassen zusammen. Dieses Mal stand ein besonderes Jubiläum für die über 30 Teilnehmenden an. 50 Jahre ist es her, als 1972 die Schülerinnen und Schüler mit der mittleren Reife einerseits in die Berufswelt, andererseits in weiterführende Schulen entlassen wurden.

Wolfi Saile und Hansi Stenzel, die ehemaligen Klassensprecher, waren einmal mehr die Organisatoren dieses tollen Treffens. Begonnen hatte Mitschüler und exzellenter Stadtkenner Horst Riess mit einem zweistündigen Stadtrundgang. Interessante Neuigkeiten und alte Erinnerungen kamen zur Sprache. So auch die erste Pommes-Bude am Busbahnhof, wo eine Tüte Pommes 50 Pfennig kostete, mit Ketchup 60 Pfennig. Die Kinos Scala, Central und Union waren begehrte Einrichtungen mit den ersten Karl-May-Filmen und später ließ ein Doktor die ersten Aufklärungsfilme auf der Leinwand entstehen. In einem Restaurant mit einer tollen Bildersammlung geschichtlicher Eindrücke und Persönlichkeiten von Tuttlingen ließ man den Abend spät ausklingen.