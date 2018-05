Klassensiege für heimische Fahrer

Die Inline-Alpin-Fahrer aus dem Kreis Tuttlingen sind erfolgreich in die neue Saison gestartet. Die Athleten von der TG und aus Wurmlingen holten einige Klassensiege.

Erfolgreicher Saisonstart in Neidlingen für die Inline-Alpin-Fahrer. Der lange erwartete Saisonauftakt fand am Wochenende in Neidlingen im Landkreis Esslingen statt. 20 Rennläufer aus dem Kreis Tuttlingen wollten ihre Frühform beim Deutschen Inline-Alpin-Cup gegen die nationale Konkurrenz messen.

Wer allerdings einen gemütlichen Start erwartet hatte, wurde schnell von der Realität eines Besseren belehrt. Viele Läufer stürzten entweder in der schnellen Linkskurve zu Beginn des Laufs oder im drehenden, unteren Teil der Strecke, teils auch wegen des schmierigen Asphalts aufgrund des Blütenstaubs. Insgesamt mussten annähernd die Hälfte der 140 Fahrer zurücksteigen oder wurden direkt wegen Stürzen und nachfolgenden Torfehlern disqualifiziert.

Gut schlugen sich dagegen die meisten Tuttlinger und Wurmlinger Fahrer. Allen voran Moritz Doms und Manuel Wlcek von der TG Tuttlingen, die mit der zweit- und drittbesten Gesamtzeit des Tages sogar den amtierenden Weltmeister hinter sich lassen konnten und bei den Herren beziehungsweise der Jugend 21 Platz zwei und eins belegten. Ebenso erfolgreich war Elea Börsig mit der drittschnellsten Zeit des Tages bei den Damen und Platz eins bei der Jugend 21 vor ihrer Teamkollegin Lisa Schmid.

Auch die jüngeren Fahrer konnten schon früh in der Saison überzeugen. Der Tuttlinger Max Heilemann gewann bei den Schülern unter 14 Jahren seine Altersklasse und die Wurmlingerin Samira Weiss bei den Kindern unter zehn Jahren. Ihr gelang als einzige Fahrerin auch noch der Sieg beim Geschicklichkeitslauf der Kinder. Auch Leona Amanatidis von der TG Tuttlingen durfte sich sowohl über einen Pokal im Slalom als auch den Sieg im Geschicklichkeitswettbewerb bei den neunjährigen Mädchen freuen.

Ergebnisse im Überblick

Deutscher Inline-Alpin-Cup, Slalom, 1. Rennen

U10w: 1. Samira Weiss 1.12,35 Minuten (SC Wurmlingen), 3. Leona Amanatidis 1.32,04, 6. Verena Keller. - U10m: 4. Celian Mollard. - U12w: 2. Alisa Amanatidis 1.06,45. - U12m: 3. Jakob Heilemann 1.06,22. - U14w: 11. Karin Keller. - U14m: 1. Max Heilemann 56,3 Sekunden, 3. Roland Keller 1.03,4 Minuten, 6. Alois Mollard. - U16m: 5. Dominik Wlcek. - U18w: 2. Aurora Hofer 53,62 Sekunden, 5. Hannah Merk. - U21w: 1. Elea Boersig 49,8, 2. Lisa Schmid 51,29. - Damen: 3. Alessandra Veit 52,23, 4. Sina Martin. - U21m: 1. Manuel Wlcek 48,44. - Herren: 2. Moritz Doms 47,51 (alle TG Tuttlingen).

Geschicklichkeitsrennen (Kinder)

U9w: 1. Leona Amanatidis 57,00 , 2. Verena Keller 1.04,47 (beide TG Tuttlingen). - U10w: 1. Samira Weiss 49,01 (SC Wurmlingen). - U10m: 5. Celian Mollard. - U12w: 3. Alisa Amanatidis 46,45 (beide TG Tuttlingen).