Kischtämännle-Wecken: Tuttlingen läutet Fasnetsaison ein

Am Dreikönigstag wird das Kischtämännle geweckt, das ist Tradition bei den Honberger Narren. Der Tuttlinger Fasnetsverein hat die Tradition nach zwei Jahren Corona-Pause nun wieder aufleben lassen – und das mit viel Zuspruch, wie der Verein mitteilt.

Etwa 150 Besucher und Mitglieder versammelten sich im Burghof des Honbergs. Narrenpräsidentin Sonja Vogler versuchte gemeinsam mit dem Narrenvolk, das Kischtämännle, die Fasnetsfigur der Honberger, aus seinem Tiefschlaf zu wecken. Viel Lärm und lautes Rufen war nach der langen Pause nötig, schließlich öffnete das Kischtämännle aber sein Fenster und die Fensterläden.

Drei Wochen bleibt das Männle nun noch auf dem Berg, am 28. Januar holen es die Honberger dann am Fuß des Honbergs ab. Von den Narren wird er in die Aula des IKG begleitet, dort findet ihm zu Ehren der Kischtämännle-Ball statt. Das Kischtämännle war jedoch ein wenig besorgt: „Wo werden wir denn laufen“, fragte es. Es habe gehört, am ZOB sei eine riesige Baustelle und die Straße gesperrt. Die Präsidentin erklärte ihm, sie wisse es auch noch nicht, laut Stadt solle die Straße bis dahin wieder offen sein. Auch ein Seitenhieb auf das 2022 abgesagte Stadtfest durfte im Geplänkel nicht fehlen.