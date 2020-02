Kischtämännle gibt’s jetzt auch im Badischen

Ein Highlight der Möhringer Fasnet waren wieder die Scherbelgruppen, die am Fasnetsuntig von Lokal zu Lokal gezogen sind. Sie gaben ihre in monatelanger Vorarbeit einstudierten Vorträge in den Lokalen und in der Angerhalle zum Besten.

Getroffen und geprobt haben sich die Scherbelgruppen zum Teil schon seit November vergangenen Jahres. Denn es braucht Zeit, bis das Thema des Vortrags wie auch der Text dann feststeht. Der muss ja auch noch gelernt werden – sonst stehen Proben noch während er Fünften Jahreszeit an.

Die Möhringer Bergwacht fand, dass sie die beste Wahl sei als rettendes Personal. Sie hätten von der Hilfe keinen Plan, aber das könne man ja bei anstehenden Einsätzen lernen. Das Skigebiet in Möhringen sei riesengroß, dafür würde auf dem Mühlberg derzeit abgeholzt. Am Schäferkarren soll es sogar eine Gondel geben. Möhringen sei damit das einzig badische Gletscher-Skigebiet, in dem es das ganze Jahr Schnee gebe. Dafür brauche man nicht mehr zum Arlberg fahren. Und einen Investor für das neue Möhringer Skigebiet gebe es auch.

Der Seitenhieb ins schwäbische Tuttlingen fehlte nicht, Als die Bergwacht zu einem Unglück kam, bei dem zwei Tuttlinger in eine Gletscherspalte abgestürzt waren, meinten die beiden Tuttlinger: „Mir gebet nichts.“

Die Störche, die auf dem Rathaus in Möhringen ein Nest haben, bekommen von dort alles mit. Sie haben den vollen Durchblick und würden ganz viel Nachwuchs bringe. Ganz klar, dass sich die Bevölkerungszahl von Möhringen damit steigere. Auch der Pfarrer bekommt damit mehr Arbeit - er muss die vielen Kinder dann ja taufen.

Eine weitere Gruppe machte Kischtämännle. Die meinten: „Wa ehs a denen Männle stöhrt, beim Umzug uf de Gass, die jucked lahm de Straoß entlang, des macht konn reäte Spass. Vodoale dond se au net vill, die sind do ziemle giezig, mer gieht äll nu oa Guthle her, des findet mir nne witzig.“. Da sich die Kischtemännle mit der Tradition schwer tun, wollen sie ihnen unter die Arme greifen. Allerdings stellten die aus dem Städtle stammenden Kischtemännle fest, dass die Fasnet in Möhringen auch nicht mehr das ist, was es einmal war. Man bräuchte wieder mehr Beizen, bloß sollte man da auch mal unter dem Jahr hingehen.

So nehmen sich die Scherbelgruppen immer wieder einem Thema an und schmücken dies in ihrem Vortrag aus. Zum Teil gibt es auch das Neueste vom Städtle. Vor allem die Schnitzelbank bereiten die Vorkommnisse des letzten Jahres auf und haben manchem Bürger vorgehalten, was ihm widerfahren ist. Frei nach dem Motto „Wer den Schaden hat braucht für den Spott nicht zu sorgen.“

Nachwuchs ist auch da: Es gibt immer wieder neue, junge Scherbelgruppen, wenn andere wegen des Alters aufhören.