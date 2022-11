Kirchengemeinde „Zu den Heiligen Engeln“ lädt ein

Der Ccountdown läuft – bereits seit Wochen laufen die Vorbereitungen für das Gemeindefest schlechthin in Durchhausen – der Gemeindetag. Dieses Fest hat schon eine lange Geschichte, seit Anfang der 80er Jahre trifft sich Alt und Jung in der Durchhauser Gemeindehalle um die Adventszeit gemeinsam zu beginnen. Endlich kann dieses Fest wieder stattfinden. Der Kirchengemeinderat freut sich schon sehr, dass diese Tradition nun wieder aufgenommen werden kann. Das Fest beginnt mit einem Familiengottesdienst in der Kirche um 10 Uhr. Der Mädchenchor Rottweil bereichert den Gottesdienst musikalisch und die Kommunionkinder 2023 erläutern in ihrem Anspiel die Entstehung des Adventskranzes.

Im Anschluss geht das Fest nahtlos in der Gemeindehalle weiter. Zum Frühschoppen spielt der Musikverein Gunningen zünftig auf. Kulinarisch werden leckere Mittagsgerichte sowie Kaffee und hausgemachte Kuchen geboten. Die Jüngsten der Gemeinde, die Kinder aus dem Kindergarten Regenbogen und die HipHop-Gruppe sorgen für weitere Unterhaltung und tragen so zum bunten Tagesreigen bei. Im Foyer der Gemeindehalle wartet ein Bazar auf die Besucher. Neben Adventsgestecken, Weihnachtsbredle, Likören, afrikanischen Produkten aus dem fairen Handel, individuellen Deko- und Geschenkartikeln und noch vieles mehr, darauf darf Mann und Frau sich freuen und überraschen lassen, was viele fleißige Hände mit vielen guten Ideen geschaffen haben.

„Wir freuen uns sehr, dass es dieses Jahr wieder einen Gemeindetag geben kann. Es ist so schön zu sehen, wieviele Durchhauser sich auf so vielfältige Weise im Vorfeld und im Laufe des Festes einbringen und dies quer durch alle Altersklassen und natürlich wie gut das Fest in der Gemeinde angenommen wird. Herzliche Einladung an alle zum gemütlichen Beisammensein in unserer Dorfgemeinschaft,“ lädt Johannes Ungermann, Vorsitzender der Kirchengemeinde „Zu den Heiligen Engeln“ ein.