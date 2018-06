Kirchenchor hat 2014 viel vor

Bei der Hauptversammlung des katholischen Kirchenchors im Gemeindehaus St. Josef in Tuttlingen hat Chorleiter Bernard Sanders einen Einblick in die Planung für das laufende Jahr gegeben. Mit dem Gottesdienst zur Dekanatswallfahrt auf dem Dreifaltigkeitsberg, dem großen Dekanatschortreffen und nicht zuletzt der Hochzeit einer aktiven Sängerin stünden einige besondere Ereignisse an, erklärte Sanders.

Die Probearbeit an der „Missa brevis in B-Dur“ von Mozart für Ostern sei schon aufgenommen worden, so der weiter. Ein fester Bestandteil sei auch wieder die Mitgestaltung der Festgottesdienste zum Patrozinium von St. Gallus im Oktober und zu Weihnachten. Ein Chorprobenwochenende im Herbst mit Stimmbildung solle sowohl deren Vorbereitung, als auch der Gemeinschaft dienen. Zudem wies Sanders bereits auf den ökumenischen Kirchentag und das regionale Chorwochenende „Cantate Domino“ in Tuttlingen 2015 hin.

2015 wird der Chor 140 Jahre alt

Im nächsten Jahr feiert der Chor zudem sein 140-jähriges Bestehen. Dazu sind schon ein Festgottesdienst, ein Konzert und ein größerer Ausflug angedacht. In der Diskussion über das Jubiläumskonzert hob der Chorleiter hervor, dass der Chor derzeit sowohl eine gesunde Altersstruktur, als auch eine Ausgewogenheit der Stimmen habe. Da in den beiden vergangenen Jahren neue Sänger zum Chor hinzugekommen seien, sei zum ersten Mal seit langem die Gesamtzahl der aktiven Sänger sogar gestiegen. Ein Trend der gern anhalten könne. Unter Verschiedenes wurde ein neues Klavier für den Proberaum angekündigt.

Schriftführerin Monika Maucher verlas noch einen Bericht über die Aktivitäten des Chors im vergangenen Jahr. Sie rief Höhepunkte wie die Orchestermessen in Erinnerung: die „Messe en l’honneur de St. Jeanne d’Arc“ von Henri Jules Joseph Nibelle zum Dreikönigsfest, die „Missa brevis g-moll“ von Nikolaus Betscher zu Ostern, die „Messe in F-Dur“ von Johann Melchior Dreyer zu Weihnachten und die moderne „Missa festiva“ von Hubert Zaindl mit Orgelbegleitung zum Patrozinium von St. Gallus. Zudem ging sie auf die Gottesdienste, Besonderheiten wie die frühbarocke A-cappella-Passion von Jakob Meiland zum Karfreitag, den 50. Geburtstag von Maria Königin und die „Nacht der offenen Kirchen“ zur Einführung des neuen Gesangbuchs ein. Der Geselligkeit dienten die Wanderung nach Dreikönig, der Ausflug zur Landesgartenschau in Sigmaringen und die Cäcilienfeier.

Kassiererin Elfriede Mumper gab – nach einem Geburtstagsständchen für sie – den Kassenbericht ab. Es seien einige Spenden eingegangen so Mumper. Nach Abzug der Ausgaben stehe der Chor finanziell gut da. Die tadellose Buchführung wurde vom Kassenprüfer bescheinigt, die Entlastung folgte einstimmig.