Kirchenaustritt wegen Obdachlosen-Verdrängung

Cornelia Jerger hat sich nach unserer Berichterstattung über die Neuverpachtung der Fläche, auf der die Obdachlosen eine Zuflucht gefunden haben und nun verdrängt werden sollen, geärgert. Und zwar so sehr, dass die Tuttlingerin nun daran denkt, aus der evangelischen Kirche auszutreten.

Wie berichtet hat die Pfarrgut-Verwaltung der evangelischen Landeskirche in Württemberg das Areal für hundert Euro im Jahr an eine Frau neu verpachtet. Zuerst hatte die neue Pächterin signalisiert, dass die Obdachlosen auf dem Grundstück bleiben dürfen. Doch inzwischen hat sie ihre Meinung dazu geändert.

„Die Geschichte hat mir zwei schlaflose Nächte bereitet“, berichtet Cornelia Jerger gegenüber unserer Zeitung. Sie will mit ihrem Austritt aus der evangelischen Kirche ein Zeichen setzen, dass die Sache mit der Neuverpachtung und der daraus resultierenden Verdrängung der Obdachlosen nicht mit den Werten der evangelischen Kirche vereinbar sei. Die hundert Euro an Pacht pro Jahr würde sie selbst aufbringen, damit die Obdachlosen bleiben können. Das hatte auch schon Günther gesagt, der sich auf der Wiese mit anderen Wohnungslosen eingerichtet haben: „Wir sind ja nur Obdachlose“, zeigte er sich enttäuscht, dass die Kirche nicht auf ihn zugekommen ist, als die Neuverpachtung anstand.

Am Donnerstag besuchte Cornelia Jerger die Obdachlosen – und brachte einige Lebensmittel mit. Auch ihnen gegenüber zeigte sie sich über das Vorgehen der Kirche entrüstet und hofft, dass die Pfarrgut-Verwaltung diese Kuh noch vom Eis bekommt. Zumal die Obdachlosen in Zeiten des Fahrstuhl-Ausfalls im Bahnhof ihr den Koffer getragen hätten. Als Dank für die Unterstützung bekam sie von Günther ein Glas selbstgemachte Johannisbeermarmelade geschenkt.

Auch Kreis- und Stadtrat Hans-Martin Schwarz (OGL/LBU) ist in dieser Sache tätig geworden und hat einen Brief – auch als evangelischer Christ – an die Pfarrgut-Verwaltung geschickt. „Sie muss einen Weg finden, die Sache rückgängig zu machen“, betont Schwarz gegenüber unserer Zeitung. Er zeigte sich über den Vorgang erstaunt. In seinem Brief habe er auch mitgeteilt, dass die Obdachlosen beim Auf- und Abbau des Begegnungsfests Ende Juni mitgeholfen hätten.

Als vorübergehendes Winterquartier hat es vor zwei Jahren begonnen, mittlerweile leben zwischen zwei und vier Obdachlose in einer Art kleinen Siedlung auf einer Wiese im Koppenland. Aufgrund eines neuen Pächters verlangt die Kirche, dass die Siedlung geräumt wird.