Kirchen-Förderverein sammelt Weihnachtsbäume ein

Auch in diesem Jahr holt der Förderverein der Auferstehungskirche FAKT die ausgedienten Weihnachtsbäume im Tuttlinger Stadtgebiet ab. Diese werden zu einem Teil für das Funkenfeuer der Tuttlinger Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins gesammelt, das am Sonntag, 10. März, neben dem Schützenhaus Schönblick in der Nordstadt angezündet wird.

„Die Bäume sollten am Abholtag bis spätestens 10 Uhr sichtbar und ohne Lametta an der Straße oder in der Einfahrt liegen“, berichtet Adrian Gibson, Vorsitzender von FAKT. Die rund 50 Helfersind mit zwölf Fahrzeugen zwischen 10 und 14 Uhr unterwegs, laden die Bäume auf und bringen sie in Richtung Schützenhaus. Die überzähligen Weihnachtsbäume, die für das Funkenfeuer nicht benötigt werden, werden zur Grünschnittsammelstelle beim Talhof gebracht.

Die Helfer fahren durch die Straßen von Tuttlingen, vom Koppenland bis Lohmehlen, vom Brunnental bis zur Nordstadt und vom Ettlensegart über die Stadtmitte bis Thiergarten. „Wir fahren aber nicht nach Nendingen, Möhringen und Wurmlingen“, betont Gibson. Dort gebe es eigene Initiativen, die die Weihnachtsbäume abholen – und Konkurrenz wolle man ihnen nicht machen.

Spenden für Kirchenprojekte

Für den Service freut sich FAKT über eine kleine Spende, die an der Tür angefragt wird. Sie kann aber auch überwiesen werden. Die Kontodaten sind auf einem Flyer zu finden, die die Helfer am Abholtag verteilen. Die Spenden sind für verschiedene Projekte der Auferstehungskirche gedacht, etwa für den Kinderchor, die Jugendarbeit oder die technische Ausstattung der Kirche.