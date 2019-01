Kirche setzt sich kritisch mit Digitalisierung auseinander

Die Evangelische Kirchengemeinde Tuttlingen hat für das Jahr 2019 wieder ein umfangreiches Programm mit Gottesdiensten, Vorträgen, Diskussionen und kulturellen Vorträgen zusammengestellt. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Thema Digitalisierung.

Die Evangelische Kirchengemeinde hat den 34. Psalm „Suche Friede und jage ihm nach!“ zu ihrer Jahreslosung 2019 auserkoren. Und genau das wolle man tun, schreibt Dekan Sebastian Berghaus im Editorial des diesjährigen Programms der Erwachsenenbildung – den Frieden suchen und ihm nachjagen. Alle Bereiche des kirchlichen Lebens in Tuttlingen trügen dazu bei: Gottesdienst, Kultur, Musik, Feste – auch in „ökumenischer Freundschaft“. Und eben auch die Veranstaltungen des Programms für Erwachsenenbildung.

Für dieses ist Pfarrer Hans-Martin Dober zuständig. Dieses Jahr, so erzählt er, steht das Thema Digitalisierung über zahlreichen Veranstaltungen. Die Anregung habe er durch ein Arbeitsblatt des christlichen Arbeitgeberverbandes bekommen. „Darin wurde gefordert, dass man sich mit den ethischen Aspekten der Digitalisierung befasst.“

Podiumsdiskussion zudigitaler Kompetenz

Und genau das tut die evangelische Kirche nun in vier Veranstaltungen. Den Auftakt macht am 31. Januar (20 Uhr, Gemeindehaus, Gartenstr.1) Pfarrer Dober selbst, der mit dem Vortrag „Digitalisierung im Spiegel des Films“ in die Thematik einführt. Weiter geht es am 21. Februar (20 Uhr, Gemeindehaus) mit einer Podiumsdiskussion. Dabei diskutieren der Kinder- und Jugendarzt Dr. Johannes Röhrenbach, der Psychiater Dr. Frieder Böhme und Christine Bass, Leiterin des Vorstadt-Kindergartens in Möhringen, unter der Leitung von Pfarrer Johannes Wischmeyer das Thema „Werden wir alle Autisten? Digitale und soziale Kompetenz – ein Konflikt?“.

Ebenfalls im Rahmen dieses Themenschwerpunkts spricht am 28. März (20 Uhr, Gemeindehaus) der Wirtschafts- und Sozialpfarrer Karl-Ulrich Gscheidle von der Evangelischen Akademie Bad Boll über „Digitalisierung in der Arbeitswelt“. Zum Abschluss stellt sich Michael Ilg vom Polizeipräsidium Tuttlingen, Abteilung Prävention, am 11. April (20 Uhr, Gemeindehaus) den Fragen rund um „Sicherheit im Netz“. „Es gibt sicherlich viele, die sich fragen, was sie machen sollen, wenn sie mal den falschen Knopf drücken“, sagt Dober.

Auftakt mit dem Neujahrsempfang am 19. Januar

Am 16. Mai findet darüber hinaus noch ein Vortrag von Professor Julian Nida-Rümelin (20 Uhr, Stadthalle Tuttlingen) zum Thema „Über Grenzen denken – eine Ethik der Migration“ statt. Ebenfalls am 16. Mai (19 Uhr, Stadtkirche) spricht Andreas Ronken, Vorstandsvorsitzender von Ritter Sport (das Unternehmen hat den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2018 erhalten) zum Thema „Nachhaltigkeit muss sich rechnen“.

Den Auftakt der ganzen Veranstaltungsreihe, die unter anderem auch noch zwei Filmpredigten, diverse Konzerte und andere Kulturveranstaltungen beinhaltet, macht aber der Ökumenische Neujahrsempfang der Kirchen im Landkreis Tuttlingen am 19. Januar (10.30 Uhr, Gemeindehaus), bei dem der Publizist Christian Nürnberger zum Thema „ Von der Guten- zur Zuckerberg-Galaxis. Über die Zukunft der wichtigsten Währung der Welt: Vertrauen“ spricht.