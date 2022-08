Kindertheater in der Stadtbibliothek Tuttlingen  

Das Theater Rote Nase ist mit dem Stück „Clown Paul macht Musik“ am Mittwoch, 24. August, in der Stadtbibliothek Tuttlingen zu Gast. In dem Mitmach- und Mitsingtheater erwarten die Kinder massenhaft magische Musikmomente komponiert mit Jonglage und Zauberei.

Clown Paul zeigt, dass man mit Kamm, Löffel, Glasflaschen und Waschbrett auch Musik machen kann. Bei seiner musikalischen Schatzsuche müssen die Kinder Clown Paul helfen, den richtigen Ton zu finden für ein fantasievolles Clownskonzert.

Beginn der Vorstellung ist um 14.30 Uhr. Das Stück ist geeignet für Kinder ab vier Jahren und dauert ungefähr 50 Minuten. Der Eintritt kostet vier Euro. Eintrittskarten sind ab sofort in der Stadtbibliothek Tuttlingen, Schulstraße 6, erhältlich, Reservierungen sind unter Telefon 07461/161 246 möglich.