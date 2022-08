Kinderstadtführung mit der Grenzgängerin

Eine neue Stadtführung für junge Besucher: Das Mariele, die Grenzgängerin, entführt Kinder ab acht Jahre am Dienstag, 6. September, ab 11 Uhr in ihre Zeit.

Als Kinder aus der Rettungsanstalt für verwahrloste und verwaiste Kinder schlüpfen diese in die Zeit von 1868. Welche Sorgen und welche Freuden gab es für die Kinder damals? Wie hat man für sich gesorgt, wer konnte helfen, wie hat man sich selbst geholfen . durch welche geheimen Zeichen weiß man wo man betteln kann… so führt sie die Kinder durch manchen Hinterhof und zeigt ihnen Tuttlingen und das Leben damals von einer anderen Seite. Am Ende der Führung kennen die Kinder ein paar Winkel mehr von Tuttlingen und wissen weshalb diese schon damals als „moderne Stadt“ galt.

Treffpunkt ist Dienstag, 6. September, um 11 Uhr am Haupteingang am Rathaus. Die Teilnahme ist kostenlos für Kinder ab acht Jahren. Da die Teilnahme begrenzt ist, ist eine Anmeldung erforderlich bei Sibylle Laufer unter Telefon 0157 / 841 471 76 oder bille.laufer@gmail.com. Die Führung ist auch als Gruppenausflug oder Kindergeburtstag individuell buchbar.