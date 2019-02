Kinderschutzbund lädt zu Familiennachmittag ein

Der Kinderschutzbund Tuttlingen feiert in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen und lädt alle Kinder sowie ihre Eltern zu einem Familiennachmittag ein. Er findet am Samstag, 9. Februar, im Jukuz in der Möhringer Straße 8 in Tuttlingen statt.

Zu Beginn spielt der Theaterbahnhof Mühlheim um 15 Uhr sein Stück „Circus Huckepack“ im Saal des Jugendkulturzentrums. Im Anschluss an das Theater lädt der Kinderschutzbund in seine Räume zu Mitmachaktionen, warmen Getränken und Gebäck ein.