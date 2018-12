Kinderschutzbund hat sich finanziell erholt

2018 ist für den Tuttlinger Kinderschutzortsverband ein gutes Jahr gewesen. Mussten die Verantwortlichen im Vorjahr noch den Rotstift ansetzen, wurden die Angebote wie Spielenachmittage, Ferienprogramme und Familienwoche dieses Jahr wieder ohne Einschränkungen durchgeführt.

Ein Plus von rund 15 000 Euro, das ist die Bilanz des Jahres 2017. Etwas, worüber sich die beiden Vorsitzenden Irmgard Rieger und Hans-Peter Seule freuen. Umso mehr, weil sie im Jahr zuvor auf ein Minus von etwa 12 000 Euro blicken mussten. „Wir hatten ein hohes Spendenaufkommen“, sagt Rieger. Und zwar das ganze Jahr über, nicht nur in der Vorweihnachtszeit, in der sie in der Regel die meisten Zuwendungen bekommen. Sie wüssten zwar nicht, was der Auslöser für die vermehrten Spende gewesen sei, aber sie seien dankbar, fügt Seule hinzu. Ebenso für den neuen Personalkostenzuschuss des Landratsamt. Schließlich machten die Personalkosten 2017 mehr als 83 Prozent aller Ausgaben aus.

Und so blicken die beiden Vorsitzenden zuversichtlich ins neue Jahr, denn schließlich habe sich „ein Polster angesammelt“, sodass auch 2019 alle Angebote stattfinden können. Und es gibt auch noch einen anderen Grund zum Feiern. 2019 wird der Ortsverband 60 Jahre alt. Auf eine große Jubiläumsfeier wie zum 50. Geburtstag wolle man aber verzichten, sagt Seule. Und weiter: „Wir wollen uns nicht selbst feiern, wir stellen uns in den Dienst der Kinder.“ Daher wird es aufs Jahr verteilt mehrere Aktionen geben, „für Kinder und ihre Familien“. Den Auftakt macht am 9. Februar der Theaterbahnhof Mühlheim mit ihrem Stück „Hände hoch“, im Anschluss können die Räume des Kinderschutzbundes besichtigt werden und es gibt einen kleinen Imbiss, „damit es eine runde Sache wird“, wie Seule sagt.

Weiter geht es am Weltkindertag (20. September). Dieser wurde in den vergangenen Jahren nicht gefeiert, weil der Ortsverband am Wochenende davor einen Stand auf dem Stadtfest betreut. Das könne man nicht stemmen, sagt Rieger. Im kommenden Jahr wird der Weltkindertag aber gefeiert, und zwar mit verschiedenen Aktionen auf dem Tuttila Abenteuerland, das 2019 seinen 20. Geburtstag feiert. Die Teilnahme am Stadtfest lasse man offen, sagt Seule. Denn es sei einfach wichtig, präsent zu sein. Der Höhepunkt folgt am 15. Oktober. Dann wird es im kleinen Saal der Stadthalle einen Vortrag des Ravensburger Kinderarztes und Autor Herbert Renz-Polster mit dem Titel „Kinder verstehen“ geben. Die letzte Aktion wird es am 15. November, dem bundesweiten Vorlesetag, geben. Dann wird eine bekannte Tuttlinger Persönlichkeit den Kindern vorlesen. Wer das sein wird, das steht noch nicht fest.

Für 2019 hätten Rieger und Seule dann aber doch noch einen Wunsch: Dass sich bei den anstehenden Neuwahlen im Frühjahr ein Nachfolger für sie beide findet. Doch bislang sei dieser nicht in Sicht.