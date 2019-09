Kinderschutzbund feiert am Weltkindertag 60-Jähriges Bestehen

„Wir feiern 80 Jahre Einsatz für Kinder“, passend zum Weltkindertag haben der Kinderschutzbund Tuttlingen und Tuttila Abenteuerland die Tore des großen Freizeit- und Spielgeländes im Umläufle/Donaupark für ein fröhliches Familienfest geöffnet. Und das ist super angekommen. Den ganzen Nachmittag über haben die vielen großen und kleinen Gäste bei einem lustigen, kunterbunten Programm viel Spaß gehabt.

Gefeiert wurden am 65. Weltkindertag unter anderem 60 Jahre Kinderschutzbund, 20 Jahre Tuttila Abenteuerland, und das 30-jährige Bestehen der UN-Kinderrechtskonvention, wie Hans-Peter Seute, einer der Vorsitzenden des Kinderschutzbundes in seiner Begrüßung bekannt gab. Stephanie Jany vom Kinderschutzbund erklärte den interessierten Zuhörern was es mit den Kinderrechten wirklich auf sich hat – es gab auch Flyerzum mit Nachhause neh-men – bevor Daniel Schmid das Startzeichen zum lustigen Spielenachmittag gab. Bei dem riesigen Angebot strahlten die Kinderaugen und so manchem jungen Gast fiel die Wahl ziemlich schwer. Stephanie Jany und Annette Stärk vom Kinderschutzbund hatten viel vorbereitet: Verschiedene Schwungtuchspiele, Spiele am Tisch wie Schokoladenkussessen, Klopfspiele, oder eine Geburtstagsrakete, aber auch Spiele mit Teppichfliesen und Wasserpistolen, den klassischen Eierlauf und Luftballonbalancieren, ohne dabei die Hände zu Hilfe zu nehmen. Außerdem lockte eine bunte Hüpfburg zum ausgelassenen Hüpfen, und in der Werkstatt konnten unter fachmännischer Anleitung bunte Drachen gebastelt werden.

Wer Lust und Laune hatte ließ ein witziges Familienfoto machen, und an der Feuerstelle wurde leckeres Popcorn gegrillt, das reißenden Absatz fand. Natürlich wurden auch sämtliche Spielgeräte ausprobiert und das fantasievolle Hüttendorf erkundet. Zum zwischendurch mal Ausruhen gab es genügend Bänke und die passende Musik von den beiden Tuttila-DJ’s Justin & Justin. Und für jedes Kind hatten die Organisatoren noch eine Überraschung parat: Ein Freigetränk und einen leckeren von Robin Bär, von bears-place aus Emmingen, persönlich gegrillten Hamburger.