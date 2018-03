Kinderschutzbund bildet Babysitter aus

Im Rahmen eines Workshops an zwei Samstagen hat der Kinderschutzbund Tuttlingen in Kooperation mit der VHS Tuttlingen 14 neue Babysitter ausgebildet.

Die Inhalte, mit denen sich die Jugendlichen im Alter von 13 bis 21 Jahren befassten, waren breit gefächert und deckten alle Fragen ab, die als Babysitter in einer Familie relevant sind. So lernten sie die Entwicklung von Kindern kennen, um darauf aufbauend Spiel- und Beschäftigungsideen zu entwickeln. Engagiert dabei waren die Jugendlichen auch im Themenblock Pflege, bei dem das Einüben des Wickelns an Puppen im Vordergrund stand. Weitere Themen wie die Ernährung, das Besprechen und Verhüten von Notfallsituationen sowie die Rahmenbedingungen einer Tätigkeit als Babysitter kamen ebenfalls zur Sprache.

„Die Teilnehmer waren alle sehr interessiert und motiviert. Schön ist, dass sie uns zum Abschluss alle bestätigen konnten, dass sie sich jetzt fit für den Einsatz als Babysitter fühlen“, meint Stephanie Jany, Sozialpädagogin des Kinderschutzbundes. So freuen sich die frisch qualifizierten Babysitter nun auf Anfragen von Eltern, die einen Babysitter suchen. Hierfür können sich interessierte Eltern gerne an den Kinderschutzbund wenden.