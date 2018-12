Kinderschar bekommt hohen Besuch vom Nikolaus

Der Nikolaus höchstpersönlich – mitsamt seinem Begleiter Knecht Ruprecht – hat am Donnerstag eine große Kinderschar auf dem Place de Draguignan in Tuttlingen besucht.

„Wart ihr denn auch alle brav?“ fragte der Mann im roten Mantel in die Runde. Die kleinen Zuhörer bejahten lautstark, doch der Nikolaus warf einen prüfenden Blick in sein goldenes Buch und stellte fest: „Hier steht aber, dass ihr euch hin und wieder mit euren Geschwistern gestritten oder euer Zimmer nicht aufgeräumt habt.“ Doch er wolle mal nicht so sein und das diesmal noch durchgehen lassen, sagte er schließlich und öffnete seinen prall mit Leckereien gefüllten Sack für die Kinder.