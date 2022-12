Kinderkliniken stöhnen über Patientenansturm

Es beginnt mit Schnupfen und Fieber. Etwa die Hälfte der Kinder zeigen Symptome wie Husten, Keuchatmung oder sogar Atemaussetzer. Die Welle an Infektionen mit dem RS-Virus hat die Region Tuttlingen fest im Griff. Einige der kleinen Patienten müssen auf der Intensivstation behandelt werden.

Alarm landauf, landab: Wegen der Vielzahl an Säuglingen und Kindern, die mit der gefährlichen Atemwegserkrankung infiziert sind, ist die Lage in den Kliniken und bei Kinderärzten stark angespannt. Und das, wo die eigentliche Erkältungszeit erst noch bevorsteht.

Eltern bringen ihre Kinder auch in die Zentrale Notaufnahme

Auch das Tuttlinger Krankenhaus spürt die steigenden RSV-Zahlen bei Kleinkindern. Dabei hat es gar keine eigene Kinderklinik. Dennoch kommen Eltern mit Kindern mit RSV-typischen Symptomen vereinzelt in die Zentrale Notaufnahme nach Tuttlingen, berichtet Krankenhaussprecherin Aline Auer.

Eine vollständige Vermeidung von RSV-Infektionen im Alltag ist schwierig und kaum möglich. Muriel Eikmeyer

Die meisten Betroffenen gehen mit ihren Kindern aber direkt in Kinderarztpraxen oder Kliniken mit Kinderabteilungen. Stichwort Kinderärzte: Momentan ist telefonisch kaum ein Durchkommen. Wer gleich persönlich kommt, muss sich auf eine Warteschlange vor der Tür einstellen.

Spaichinger Praxis verlegt Patienten in die Kinderklinik

So berichtet die Kinderarztpraxis des MVZ Spaichingen derzeit von einem sehr hohen Patientenaufkommen und sehr vielen Kindern, die mit Atemwegserkrankungen und häufig Fieber über 40 Grad in die Praxis kommen. Einige Kinder mit Atemnot wurden in umliegende Kinderkliniken, wie Villingen-Schwenningen oder Singen, überwiesen.

Die Kinderklinik in Singen ist derzeit ausgelastet, sagt der Ärztliche Direktor Andreas Trotter. (Foto: Klinikum Singen)

Wie sieht es dort aus? Gibt es überhaupt noch freie Kapazitäten? Die Antwort lautet: jein. Stand Mittwoch (7. Dezember) war die Kinderklinik im Schwarzwald-Baar-Klinikum „sehr ausgelastet“, so Kliniksprecherin Sandra Adams. Elf Kinder waren mit RSV stationär aufgenommen, zwei von ihnen lagen auf der Intensivstation.

In den vergangenen Wochen waren es zeitweise sogar 15 RSV-Fälle auf der Station. Und ja, es gebe noch Kapazitäten für weitere Aufnahmen. Bedenken muss man aber auch, dass parallel zu RSV auch Influenza eine Rolle spielt. Anfang Dezember lagen fünf Kinder mit Grippe in der Klinik.

Singen meldet: Alle Betten belegt

„Alle Betten belegt“, meldet die Kinderklinik im Krankenhaus Singen Mitte der Woche. Derzeit macht der Anteil der RSV-Patienten dort rund 30 Prozent der Betten aus, „wir hatten auch schon Tage mit 50 Prozent“, so Andreas Trotter, Ärztlicher Direktor am Zentrum für Kinder und Jugendgesundheit in Singen.

Jedes Kind, das jetzt noch aufgenommen wird, führt zur Überschreitung der Pflegepersonaluntergrenze. Damit würden Strafzahlungen an die Kostenträger fällig werden. Das Einzugsgebiet dieser Kinderklinik umfasst rund 400.000 Menschen, darunter auch das Randgebiet des Landkreises Tuttlingen.

Am Mittwoch kam die Nachricht aus Stuttgart, dass angesichts der angespannten Situation an den Kinderkliniken die Personaluntergrenzen bis auf Weiteres nicht eingehalten werden müssen. Trotter begrüßt das ausdrücklich.

Meldepflicht besteht nicht

Die Kinderkliniken tauschen sich wegen freier Kapazitäten ohnehin untereinander aus. Nur: Wohin soll man die kleinen Patienten überweisen, wenn alles voll ist? Trotter weist daraufhin, dass die RS-Virus-Welle die Kinderkliniken bereits im Winter vergangenen Jahres an den Rand der Belastbarkeit und manchmal darüber gebracht habe. Im Unterschied zu vor einem Jahr ist Corona momentan aber kein großes Thema auf den Kinderstationen.

Dass Atemwegserkrankungen wie RSV momentan gehäuft auftreten, sehen viele Ärzte auch bedingt durch den Corona-Lockdown. Es finde nun ein Nachholeffekt statt. Ganz so bestätigen will man das am Schwarzwald-Baar-Klinikum aber nicht: „RSV ist eine saisonale Erkrankung, die jedes Jahr auftritt“, sagt Sprecherin Adams. „Dabei wechseln sich intensivere Phasen mit weniger krank machenden Phasen ab.“

Eine Meldepflicht bei einer RSV-Erkrankung gibt es nicht, erklärt Muriel Eikmeyer, Pressesprecherin des Landratsamts Tuttlingen. Daher werden die Fälle auch nicht namentlich erfasst oder ausgewertet. Obwohl der Höhepunkt der RSV-Saison wie bei vielen anderen Viruserkrankungen in den Wintermonaten liegt, würden das ganze Jahr über immer wieder Fälle auftreten. Eikmeyer: „Eine vollständige Vermeidung von RSV-Infektionen im Alltag ist schwierig und kaum möglich.“

Hygieneregeln können helfen, Ansteckung zu vermeiden

Hygieneregeln können dazu beitragen, dass die Ausbreitung eingedämmt wird. Darauf weist das Gesundheitsamt hin. Das gelte im öffentlichen Leben ebenso wie in der Familie. Regelmäßiges Händewaschen, hygienisches Husten und Niesen sowie das Reinigen kontaminierter Gegenstände, wie Kinderspielzeug, würde einiges bringen.

Denn bei einer Infektion mit RSV können die Ärzte nicht viel machen. Weder bronchialerweiternde Mittel noch Cortison helfen. Erkrankte Kinder müssen regelmäßig in die Kinderarztpraxis kommen, um die Sauerstoffsättigung im Blut messen zu lassen. Ist diese zu gering, muss der kleine Patient ins Krankenhaus. Nasenspray und Schräglagerung der Kinder kann die Situation etwas erleichtern, raten die Ärzte.