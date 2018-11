Kinderheim erhält eigene Schule

Seit Jahren unterhält der Verein „Helfen, wo Christen leiden“ (HCL) rund um den Möhringer Sebastian Braun ein Kinderheim in Indien. Nun steht der nächste Schritt bevor: Um den Kindern der Region eine bessere Zukunft zu ermöglichen, wird derzeit eine englischsprachige Schule gebaut. Um das Projekt zu unterstützen, sammelt unsere Zeitung im Rahmen der Weihnachtsspendenaktion Geld für den Verein.

„Mein Herz hängt daran“: Sebastian Braun, der vor über zehn Jahren den Vorsitz des Vereins von seinem Vater Hans Martin Braun übernahm, blickt liebevoll auf die Bilderstrecke auf seinem Handy. Die Fotos zeigen Kinder mit dunklen Augen und dunklen Haaren, die meist fröhlich in die Kamera strahlen – manche mit Büchern auf dem Schoss, andere bei Nachmittagsaktivitäten oder beim seltenen Freibad-Ausflug. Auch der jüngste Zugang ist zu sehen – ein kleiner Junge im Kindergartenalter, der seit dem Tod seiner Eltern im Kinderheim lebt.

Kinder, die Eltern verloren haben

Meist ein bis zwei Mal im Jahr reist Sebastian Braun nach Indien, um vor Ort nach dem Rechten zu sehen. Zuletzt war er im Mai dort, noch vor Weihnachten will er ein weiteres Mal hinfliegen. Es ist das Land in dem sein Urgroßvater einst Missionar war und sein Großvater geboren wurde. „Als Familientradition“, wie er sagt, kümmert sich die Familie schon seit vielen Jahren im kleinen Ort Aswaraopeta im Südosten Indiens um Kinder, die ihre Eltern verloren haben. Rund 40 Kinder leben derzeit im Waisenheim. Vor Ort leitet ein indischer Verein unter der Obhut einer einheimischen Familie die Geschicke des Kinderheims ebenso wie auch die Baufortschritte der Schule.

Als Braun das letzte Mal zu Besuch war, gab es einen besonderen Grund zur Freude: Die 18-jährige Anusha, die über zehn Jahre im Kinderheim lebte, hat eine dreijährige Krankenschwesterausbildung begonnen. Was in Deutschland selbstverständlich ist, ist es in Indien nicht: „Viele Mädchen werden schon mit 15 Jahren zwangsverheiratet, weil sich die Familie keine Ausbildung leisten kann“, sagt Braun. Das Ziel des Kinderheims sei es jedoch, volljährige Zöglinge in eine Ausbildung zu bringen, damit sie auf eigenen Beinen stehen können. Die Kosten für Anushas Ausbildung trägt ebenfalls der Verein.

Um den Kindern eine bessere Zukunft ermöglichen zu können, entstand die Idee, eine eigene Schule zu bauen. Zwar gibt es vor Ort eine staatliche Einrichtung, doch deren Ausstattung und Lernmittel seien unbefriedigend, sagt Braun. In Aswaraopetas staatlicher Schule spreche nicht einmal der Englischlehrer richtig Englisch. Doch: „Englisch ist in Indien sehr wichtig. Nahezu jeder Bundesstaat hat eine eigene Sprache, was eine Verständigung oft unmöglich macht“, weiß er.

„Wollen das Gefüge nicht auseinanderreißen“

Aus diesem Grund soll die neue Schule komplett englischsprachig werden. Gebaut wird sie für 300 Schüler, denn auch externe Schüler sind ausdrücklich erwünscht – allerdings gegen die Bezahlung eines Schulgelds. Eine Konkurrenz zur bestehenden Schule wolle man aber nicht schaffen, betont Braun. „Wir wollen das Gefüge nicht auseinander reißen.“ Vielmehr gehe es darum, eine Alternative anzubieten, „da bei vielen indischen Familien Bildung groß geschrieben wird“. Letztendlich soll sich die Einrichtung selbst tragen. „Sie soll Geld erwirtschaften, auch um das Kinderheim unabhängig zu machen“, sagt er.

2020 soll Schulstart sein – zunächst nur mit zwei Kindergarten-Gruppen und den Klassen eins bis vier. „Jahr für Jahr wollen wir dann weiterwachsen“, sagt Braun. Im Herbst begann die Erschließung auf dem Gelände am Rande Aswaraopetas. Ein Brunnen wurde gebohrt, um die Wasserversorgung sicher zu stellen. Im Frühling soll es mit dem Bau losgehen.

In die Planung und Erschließung des Projekts floss übrigens auch das Geld der letztjährigen Weihnachtsspendeaktion – rund 3500 Euro für den Verein „Helfen, wo Christen leiden“, so Sebastian Braun. „Wir freuen uns, wenn es auch dieses Jahr wieder Menschen gibt, die uns unterstützen wollen.“