Kindergartenkinder ziehen Rätsel lösend durch Durchhausen

Ein großes Kindergartenfest konnte aufgrund der unsicheren Corona-Lage dieses Jahr nicht gefeiert werden. Deshalb hat sich das Team des Durchhauser Kindergarten Regenbogen in Durchhausen eine Alternative einfallen lassen, eine Dorfrallye.

Liebevoll mit Luftballons war die Strecke durchs Dorf geschmückt und auch bunt bemalte Steine säumten den Weg. Alle Familien erhielten im Vorfeld eine Aufgabenliste und so gerüstet konnte man sich von Freitagnachmittag bis zum Sonntag auf den Weg machen. Einige Familien nutzten die Gelegenheit, gemeinsam loszuziehen.

Als Leitfaden diente der Kindergartenwichtel „Smarti“, welcher die Rallye begleitete. Mit wieviel Liebe zum Detail und Kreativität diese Aktion vorbereitet wurde, zeigten die vielseitigen Facetten des Weges. „Uns hat es richtig viel Spaß gemacht,“ erzählt eine Vorschülerin. So mancher Durchhauser Einwohner wunderte sich auch über die Luftballons und die vorbeiziehenden Familien, haben sich doch ein Großteil der Kindergartenfamilien beteiligt. Zum Abschluss durfte man an „Smarti“ einen Brief schreiben und jede Familie durfte sich am Sonntag eine Überraschungstüte für ein Sommerpicknick zu Hause abholen.