Kindergarten mit tierischen Helfern soll im September öffnen

Ein Kindergarten mit Hasen, Ponys und Wachteln. Für die Wiederbelebung des Kindergartens in Eßlingen plant die Stadtverwaltung, ein tierpädagogisches Konzept anzubieten (wir haben berichtet). Der Ausschuss für Verwaltung und Finanzen hat den Plänen am Montag zugestimmt. Eröffnet werden könnte der Kindergarten schon im September. Doch zuvor muss umgebaut werden. Kosten wird das rund 80 000 Euro.

Anfang 2018 hatte die Stadt den Kindergarten in Eßlingen vorerst geschlossen. Der Grund: Es gab keine Anmeldungen mehr. Jetzt soll dort wieder neues Leben einziehen. Möglich macht das ein völlig neues pädagogisches Konzept. Auf dem Gelände des Kindergartens werden nicht nur Kinder betreut, sondern auch Hasen, Schafe und Wachteln leben. Regelmäßig sollen auch Ponys und Hunde die Kinder besuchen.

Kooperieren wird der Kindergarten mit der Kindertagesstätte „Haus der Familie“ in Tuttlingen. So sollen alle Gruppen der Kita den Kindergarten in Eßlingen im Wechsel mitbenutzen – zusätzlich zu den bestehenden wird es eine neue Gruppe mit zwölf Kindern geben. Die Kinder werden dann zukünftig zwischen Eßlingen und Tuttlingen mit einem Bus pendeln. Doch bevor die ersten Tiere in den Kindergarten in Eßlingen einziehen, muss ein Stall gebaut werden und das Kindergartengebäude umgestaltet werden. Geplant sind etwa zusätzliche Wände einzuziehen, um weitere Räume zu gewinnen.

Der Ausschuss für Verwaltung und Finanzen begrüßte die Pläne und empfahl dem Gemeinderat einstimmig, die nötigen Investitionen zu beschließen. „Das ist aktive Stadtteilpolitik“, kommentierte etwa Hans-Martin Schwarz (LBU) den Vorstoß der Stadtverwaltung.

Auch bei den Eltern scheint das Konzept anzukommen: „Durch das überzeugende Konzept konnten wir die zur Verfügung stehenden Plätze mit Kindern unserer Bürger bereits komplett belegen“, sagt Benjamin Hirsch, persönlicher Referent des Oberbürgermeisters in Tuttlingen, auf Nachfrage unserer Zeitung.