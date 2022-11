Kinderbuchautorin liest in der Schildrainschule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit großer Spannung fieberten Mitte November die Schülerinnen und Schüler der Schildrainschule der angekündigten Lesung mit Martina Baumbach entgegen. Auf die jeweiligen Klassenstufen angepasst führte die Kinderbuchautorin Martina Baumbach vier Lesungen durch.

Mit Gestik und Mimik, interaktiven Spielen aber auch kleinen Gesprächen zwischen der Autorin und den Kindern wurden die Lesungen zu einem kurzweiligen Ereignis. Frau Baumbach nahm die Schülerinnen und Schüler mit in die Welt ihrer Bücher und ließ sie so die Buchinhalte hautnah miterleben. Dabei verband die Autorin bei den jeweiligen Lesungen das Leben der Kinder mit dem der Hauptfiguren und zog die Kinder so in ihren Bann.

Anschaulich erklärte sie den Schülerinnen und Schülern, wie ein Buch vom ersten Gedanken der Autorin bis hin zum fertigen Buch entsteht. Zum Schluss einer jeden Lesung hatten die Kinder viele Fragen an die Autorin. Nicht nur auf die Fragen „Wie wird man Autorin?“ und „Welches ist Ihr Lieblingsbuch?“ hatte Frau Baumbach dann kindgerechte Antworten.

Auch dank der großzügigen Unterstützung durch den Förderverein wurde dieser Schulvormittag für alle Kinder zu einem besonderen Erlebnis.