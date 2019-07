Kinder und Eltern lassen es sich schmecken

Sommerwetter, Ferienlaune, Lagerfeuer, Spielen in der Natur – das sind die Zutaten für ein schönes Ferienerlebnis in Durchhausen gewesen. Bei fast tropischen Temperaturen stand diesem nichts im Wege. Wieder ließen sich viele Familien von der entspannten Atmosphäre auf dem Gelände bei der Albvereins-Hütte begeistern.

Das Familienteam der Ortsgruppe, bestehend aus Hans-Jürgen Ilg, Yvonne Ganter, Felicitas Häring, Alexander Schlecht und Elmar Mattes, ist inzwischen ein eingespieltes Team. Spiele für alle, die Lust dazu hatten, waren vorbereitet. Beim gemeinsamen Völkerball begann zu nieseln, so wurde das Spiel kurzerhand beendet und man ging zum gemütlichen Teil über. Das Lagerfeuer loderte schon und so stärkten sich alle am Lagerfeuer mit Gegrilltem und Stockbrot. Die Grillstelle wurde dieses Jahr erneuert, die Auszubildenden der Firma Fischer haben einen neuen Schwenkgrill aufgebaut. Der Regen hörte bald wieder auf, und alle wurden mit einem Regenbogen belohnt – schließlich hat man gute Aussicht von der 777 Meter hoch liegenden Albvereinshütte.

Davor hatten viele Familien ihre Zelte auf der Baumwiese direkt an der Albvereinshütte aufgeschlagen. Eine richtige kleine Zeltstadt war zwischen den Bäumen entstanden. Wieder einmal hat der Durchhauser Albverein einen Höhepunkt geboten – ein Programm, das bei Jung und Alt gleichermaßen gut ankommt: Stockbrot backen und Würstle grillen am Lagerfeuer, dazu das ideale Gelände, die Gemeinschaft vieler Kinder, die Nacht mit Mama oder Papa im Zelt. Wie in den Jahren zuvor ließ das opulente Frühstück im Freien keine Wünsche offen. Wahrscheinlich wird schon bald von irgendeinem beteiligten Kind die Frage kommen: „Papa, wann ist wieder Zeltnacht?“