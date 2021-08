Kinder und Alpakas stapfen durch Durchhausen

Einen ganz besonderen Spaziergang hat es kürzlich in Durchhausen gegeben. Mit den Alpakas des Alpaka-Team Durchhausen ging es über Stock und Stein. Den Aktionstag „Alpaka-Trekking“ hatten das Alpaka-Team Durchhausen und das Katholische Jugendreferat Tuttlingen-Spaichingen organisiert.

20 Kinder und Jugendliche bekamen laut Pressemitteilung zuerst eine kurze theoretische Einführung von Hofbesitzer Hansjörg Kraus. Sie lernten viel über die Herkunft der Tiere, ihre Besonderheiten und den Unterschied zu Lamas. Im Anschluss ging es auf Tuchfühlung mit den langhalsigen Tieren der Anden.

In kleinen Gruppen wurden die Tiere gehalftert, und schon ging es los. Ein schöner Spaziergang rund um Durchhausen mit einer kleinen Pause am Weiher stand an. Hier durften die Tiere gestreichelt und gefüttert werden. Natürlich gab es auch Möglichkeiten für ein individuelles Selfie mit Alpaka.

Nachdem der Rückweg angetreten wurde, konnte auf dem Hof der eigenen Kreativität freien Lauf gelassen werden. Die Alpaka-Wolle eignet sich laut Pressemitteilung hervorragend zum Filzen, und es kamen viele bunte Kunstwerke dabei heraus. Zum Abschluss gab es noch eine Grillwurst und schon hieß es wieder Abschied nehmen von diesen außergewöhnlichen Tieren.

„Es war ein rundum gelungener Tag, an dem alle viel neues Wissen erlernen konnten, Spaß hatten und die Tiere und Natur im Mittelpunkt standen“, lautete das Fazit der Veranstalter.