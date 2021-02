Kinder sollen sich mehr bewegen

Die AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg und der Landkreis Tuttlingen kooperieren bei dem Projekt „Bewegungspass“, das es ab sofort auch in Kindertagesstätten im Landkreis geben soll.

Laut einer WHO-Studie bewegen sich die meisten deutschen Kinder weniger als eine Stunde pro Tag. Dieser Bewegungsmangel kann kann für massive Gesundheitsprobleme sorgen, zum Beispiel zu Übergewicht führen und sich außerdem auf weitere Entwicklungsbereiche der Kinder auswirken. Die in Baden-Württemberg verpflichtende Einschulungsuntersuchung (ESU) leistet einen wichtigen Beitrag, um mögliche Auffälligkeiten innerhalb der relevanten Entwicklungsbereiche von Kindern frühzeitig ausfindig zu machen, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes. Neben Daten zur Motorik stellt die ESU auch Ergebnisse zu Körpergewicht und Sprachfähigkeit ins Zentrum ihres Erkenntnisinteresses. „Der Bericht von 2019 zeigt, dass die Kinder im Landkreis Tuttlingen vor allem in den Bereichen Motorik, Sprachfähigkeit und Körpergewicht Defizite aufweisen, die jedoch durch gezielte Förderungen abgefedert werden können“, bestätigt Sylvia Broschk, Geschäftsführerin der Kommunalen Gesundheitskonferenz, die Zahlen. Broschk ist überzeugt, dass mithilfe des Bewegungspasses häufigem Bewegungsmangel und dessen negativen Folgen entgegengewirkt werden kann.

„Es ist anerkannt, dass durch Bewegung zahlreiche Faktoren – auf körperlicher, motorischer, kognitiver und sozialer Ebene sowie der Sprach- und Wahrnehmungsentwicklung – positiv beeinflusst werden“, betont auch Landrat Stefan Bär. Der Landkreis und die AOK kooperieren nun beim Projekt „Bewegungspass“. „Kinder sprühen vor Bewegungsfreude. Wenn wir diese Freude aktiv aufgreifen, können wir sie an die Themen Bewegung und gesunde Ernährung nachhaltig heranführen“, sagt Klaus Herrmann, Geschäftsführer der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg. „Der Bewegungspass ergänzt daher unser Präventionsangebot im Bereich Kindergesundheit ideal.“

Die AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg begleitet das Projekt in der Zeit vom 1.03.2021 bis zum 28.02.2025. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf 75 000 Euro für die gesamte Projektlaufzeit. Der Landkreis Tuttlingen übernimmt die Personalkosten für die Projektkoordinatorin. Die AOK stellt für das Projekt einen Förderbetrag von 25 000 Euro zur Verfügung. Aus diesen Fördermitteln wird außerdem das Honorar für eine Multiplikatorin beglichen sowie Sachkosten für beispielsweise die Bewegungstaschen, Druckkosten für Bewegungspässe und Spielesammlungen.

Der Bewegungspass soll eine wichtige Unterstützung der Bewegungsförderung für zwei- bis siebenjährige Kinder im Landkreis Tuttlingen sein. Der Bewegungspass wird zunächst in den Kindertagesstätten angeboten. In Kitas besteht eine gute Erreichbarkeit der Kinder und ihrer Eltern, unabhängig sozialer Unterschiede, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Zertifizierungsschulungen für Erziehungsfachkräfte werden vor Ort im Landkreis angeboten und durchgeführt. Die eintägige Schulung ist kosten-frei. Ebenso kostenlos erhält jede Kindertageseinrichtung eine Bewegungstasche mit unterschiedlichen Materialien sowie eine Spielesammlung mit 80 Spielideen.