Kinder können sich als Künstler erproben

Am Freitag und Samstag, 14. Februar und 15. Februar, startet die Galerie begleitend zur Ausstellung „Andreas Grunert – Wege“ die Eureka! Kinderworkshops 2020. Der Workshop am Freitag richtet sich laut Pressemitteilung an Kinder von acht bis zwölf Jahren, am Samstag können Kinder von vier bis sieben Jahren teilnehmen.

Der Künstler und Pädagoge Daniel Erfle besucht mit Kindern die in der Galerie präsentierte Ausstellung und spricht mit ihnen in kindgerechter Sprache über die gezeigten Bilder. Wesentliche Herangehensweisen der ausstellenden Künstler werden genau unter die Lupe genommen. Danach können die jungen Teilnehmer in einer kreativen Werkstatt selbst tätig sein und eigene Ideen entwickeln. Spielerisch können verschiedene Techniken und Werkzeuge erprobt werden. Die entstandenen Arbeiten nehmen die Kinder anschließend mit nach Hause, so die Mitteilung.

Weitere Workshops für Kinder veranstaltet die Galerie an den Freitagen, 8. Mai und 11. Dezember, 15 bis 17 Uhr (acht bis zwölf Jahre) und den Samstagen, 9. Mai und 12. Dezember, 10 bis 12 Uhr (vier bis sieben Jahre). Außerdem findet in der Woche vom 31. August bis 4. September wieder die Sommerkreativwoche statt, jeweils von 9 bis 12 Uhr für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren. Für Jugendliche gibt es unter Leitung der Künstlerin Anja Luithle Kreativtage vom 7. bis 9. August.

Die Eureka! Kinderworkshops werden laut Mitteilungauch in diesem Jahr ermöglicht durch die Förderung der Firma Karl Storz. Anmeldung und Information unter Telefon 07461 15551 zu den Öffnungszeiten der Galerie (Dienstag bis Freitag 11 bis 18 Uhr) oder per E-Mail an claudia.leibinger@galerie-tuttlingen.de.