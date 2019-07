Kinder freuen sich über umgebauten Spielplatz

Der Spielplatz am Maienweg ist umgebaut und eröffnet worden. Durch die Neugestaltung wurde der Spielplatz großzügiger und sonniger, so eine Pressemitteilung der Stadt.

Ganz schön bergauf geht es auf dem Spielplatz im Winkel zwischen Maienweg und Ludwig-Finck-Weg. Bisher waren Teile des steilen Grundstücks weitgehend ungenutzt, durch die neue Modellierung des Geländes wurde nun die Spielfläche größer – und bietet nebenbei einen wunderbaren Ausblick auf die Stadt.

„Hier ist ein kleiner Park entstanden“, lobte Oberbürgermeister Michael Beck den Entwurf der Abteilung Grünplanung. Ergänzt wurde dieser auch durch neue Spielgeräte aus Robinienstämmen und vor allem eine größere Hangrutsche. Diese war ein Wunsch vieler Kinder, so die Mitteilung. In den Umbau investierte die Stadt Tuttlingen 84 000 Euro. Diese stammen aus dem Spielplatz-Sanierungsprogramm. Stück für Stück werden so die rund 45 Tuttlinger Spielplätze auf Vordermann gebracht.

Gleich in Besitz genommen wurde der Spielplatz von den Kindern der Kindergärten Bergstraße und Maria Königin. Und in den quirligen Spinnentanz wurden auch OB Beck sowie Michael Hensch und Jochen Rapp von der Grünplanung einbezogen.