Kinder fühlen mit Nieb und Tine Florentine mit

Einen zauberhaften Morgen haben rund 150 Besucher am Samstag im Scala-Kino mit der „Compagnie Lapadou“ aus Darmstadt verbracht. Der Gewerbe- und Handelsverein ProTUT und der Rittergartenverein hatten zum kostenlosen Kindertreff eingeladen und hierfür das sympathische Clown-Duo Nieb und Tine Florine eingeladen.

Mit ihrer Darbietung begeisterten die beiden Akteure vor allem die kleinen Gäste. Sie lebten mit Tine Florentine so richtig mit, wenn sie beim Wäsche aufhängen immer wieder in ihre Phantasie- und Spielewelt ab.schweifte. Als Clown Nieb auftauchte, nahmen die jungen Gäste mit Zurufen und fröhlichem Kichern an dem ihnen bekannten Verhalten von Jungen und Mädchen teil und fühlten so richtig mit, als es Nieb „echt peinlich“ wurde, als Stine sich an ihn hängte. Die Küsse, die die beiden Clowns am Ende im Saal verteilen wollten, fanden so manche coole junge Besucher auch „echt peinlich“.