Kinder entdecken das Karl Storz Besucherzentrum

Um die Freizeit für Kinder und Jugendliche während der langen Schulferien erlebnisreich und spannend zu gestalten, bietet die Stadt Tuttlingen jedes Jahr zahlreiche Sommerferienangebote mit der Unterstützung von Vereinen, Firmen und Ehrenamtlichen an. Unter dem Motto „Blick ins Verborgene – Entdecke die geheimnisvolle Welt der Endoskopie“ hat sich auch Karl Storz mit einer kindgerechten Mitmach-Führung am Sommerferienprogramm beteiligt und Schülern im Alter von acht bis 13 Jahren faszinierende Einblicke in das Karl Storz Besucherzentrum gewährt.

Zu Beginn der Entdeckungstour lernten die Kinder auf spielerische Weise die vielseitigen Anwendungsbereiche der Endoskopie kennen: Unter Anleitung konnten sie mit einem Intubationsspatel die Beatmung eines vermeintlich verletzten Patienten an einem Atemwegsmodell sicherstellen. Anschließend nutzten sie die Gelegenheit, mit Hilfe von endoskopischem Instrumentarium selbstständig eine Playmobil-Tierklinik und ein Anatomiemodell in 3D unter die Lupe zu nehmen.

Nach einer kurzen Vesperpause lernten die Kinder zunächst die technischen Funktionalitäten eines vernetzten Behandlungszimmers kennen und fanden sich später mittels VR-Brillen in einem virtuellen Operationssaal wieder. Im Anschluss an den virtuellen Rundgang folgte die Besichtigung eines voll ausgestatteten Operationssaals in der Konzeptklinik Hospital1. Dort lernten die jungen Besucher die vernetzten Technologien und Gerätschaften kennen, mit denen Patienten bei einer endoskopischen Operation behandelt werden. Ein Highlight der Mitmach-Führung waren die medizinischen VR-Simulatoren, an denen die Kinder realitätsnah im dreidimensionalen Raum am Knie- und Schultermodell operieren konnten. Mit großer Begeisterung stellten sie sich der Aufgabe, die Fremdkörper in Form kleiner Sterne, möglichst schnell und präzise aus dem Modell zu entfernen.