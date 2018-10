Etwa 90 Mitwirkende haben am Sonntag in der katholischen St. Andreas-Kirche in Möhringen das Musical „Arche Noah“ aufgeführt. Beteiligt waren das Jugendorchester des Handharmonika-Clubs Möhringen, die Anton-Braun-Grundschule in Möhringen mit mehreren Klassen und die Musikschule Tuttlingen unter der Gesamtleitung von Veronika Wiedermann. Sie hatte auch die Idee zur Aufführung dieses Musicals. Ebenso war ein Instrumentalensemble mit Klavier, Violine, Klarinette, Querflöte, Blockflöten und Schlagzeug mit dabei.

Die Technik in der voll besetzten Möhringer Kirche übernahmen aktuelle Schüler und ehemalige Schüler der Tuttlinger Gymnasien. Die Arche selbst wurde vom Berufsförderungszentrum in Möhringen gebaut.

Die große Flut kommt

Überall gebe es Not und Elend, doch die Menschen schauen einfach weg und denken nur an sich, so die Mitwirkenden zu Beginn des Musicals. Noah hatte von Gott den Auftrag bekommen, ein großes Schiff zu bauen, weil eine große Flut komme und alles Leben auf der Erde vernichte werde. Doch die Familie von Noah fragte sich, warum denn Gott so etwas tun sollte, nachdem er ihnen von seinem Auftrag erzählt hatte. „Nur wenn wir auf Gott vertrauen“, so Noah, „können wir gemeinsam nach vorne schauen!“

Einige der Kinder hatten bei diesem Musical ihre Soloauftritte, besonders Alexandra Kremer und Amelie Hornung, die mehrfach ein gelungenes Gesangssolo hinlegten. Insgesamt war es erstaunlich, dass gerade die jüngsten Sängerinnen und Sänger stimmgewaltig ohne Mikrofon und klar und deutlich sangen. Hier wären manche Gesangvereine froh, wenn diese solche Sängerinnen und Sänger für ihren Chor gewinnen könnten.

Dieses Musical war bereits das dritte, das in Kooperation der Musikschule Tuttlingen mit der Anton-Braun-Grundschule und dem Handharmonika-Club Möhringen zur Aufführung gebracht wurde. Einmal mehr hat sich am Sonntagmorgen in der Kirche gezeigt, dass das Zusammenspiel der Einrichtungen auch wirklich gelebt wird und bestens funktioniert.