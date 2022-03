Kinder brauchen Halt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Team des Kinderschutzbundes Tuttlingen hebt mit seinem neuen Plakat „Halt mich“ die Bedeutung der Eltern-Kind-Bindung für die gesunde Entwicklung von Kindern hervor. Auf humorvolle Weise soll das Plakat verdeutlichen, dass dieses Band in der Familie die beste Grundlage für eine gesunde psychische, körperliche und soziale Entwicklung von Kindern ist. Die Plakate werden an Kindergärten und weitere Stellen verteilt, an denen Eltern mit ihren Kindern ein- und ausgehen.

„Sich anschauen, gemeinsam lachen, in Verbindung miteinander gehen - darauf kommt es im Familienalltag an. Das gibt Halt und Sicherheit. Gerade in einer Zeit, in der Regeln immer wieder neu überarbeitet und angepasst werden müssen und jetzt, wo in Europa ein Krieg ausgebrochen ist, wächst unser Bedürfnis nach Halt und Sicherheit immer mehr. Besonders Kinder brauchen diesen Halt. Eine gute Eltern-Kind-Bindung gibt den Kindern den nötigen Halt und spielt eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des Kindes zu einer selbstsicheren und sozialkompetenten Persönlichkeit. Deshalb haben wir „Halt mich“ zu unserem Jahresmotto ernannt und möchten das Jahr über darauf aufmerksam machen“, meinen Irmgard Rieger und Hans-Peter Seute, die Vorsitzenden des Ortsverbandes.

Im Laufe des Jahres wird es weitere Aktionen geben, immer mit Blick auf den Halt: Kinder wollen sich geHALTen fühlen, RückHALT spüren und ZusammenHALT erleben.