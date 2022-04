Kinder basteln Ostergeschenke für Senioren

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die katholischen Kindergärten in Tuttlingen und Nendingen haben Ostergeschenke gebastelt, die an die Patienten der Katholischen Sozialstation verteilt wurden.

Die Einrichtungen der Katholischen Gesamtkirchengemeinde haben in Vorbereitung auf Ostern eine gemeinsame Aktion durchgeführt. Die Erzieherinnen der sechs katholischen Kindergärten haben in den vergangenen Wochen gemeinsam mit den Kindern Ostergeschenke gebastelt. Der Kreativität waren dabei keine Grenzen gesetzt. So wurden aus den verschiedensten Materialien österliche Fensterbilder gebastelt, Osternestchen, Osterhasen oder Osterküken. Die Pflegekräfte der Katholischen Sozialstation haben die Ostergeschenke in der Woche vor Ostern persönlich an die Patientinnen und Patienten der Sozialstation mit einer kleinen Osterkarte und mit besonderen Grüßen aus den Kindergärten überreicht. Einige der Präsente wurden zusätzlich mit Grüßen der Kinder versehen und direkt auch von den Kindern überreicht. So haben die Kinder aus dem Kindergarten Bruder Klaus einer Patientin, die in der Nähe des Kindergartens wohnt, die kleine Osterüberraschung gemeinsam mit den Erzieherinnen und einer Pflegefachkraft überreicht.