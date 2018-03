Kinder basteln Origami-Bilder in Jugendkunstschule Zebra

Die Jugendkunstschule Zebra wird in diesem Jahr 30 Jahre alt, das ist ein Grund zum Feiern: Am Samstag haben sich die Türen für das Semesterfest geöffnet und zahlreiche Besucher sind gekommen, um zum einen die Ausstellung von fertigen Kunstwerken, Skizzen und Modellen im Haus zu betrachten, zum anderen um das vielseitige Angebot des Festes wahrzunehmen. Claus-Peter Bensch, Abteilungsleiter Kultur und Bürgerschaftliches Engagement, begrüßte die Gäste. Er wies darauf hin, dass die Stadt die Jugendkunstschule mit einem jährlichen Zuschuss von 170 000 Euro unterstütze. Leiter Hans-Uwe Hähn lud zu einem Einblick in das Theaterstück „Der Maulwurf ein“, das die von Hannah Monninger geleitete Theatergruppe präsentierte. Welche Wendung das Stück nimmt, das erfahren die Besucher am nächsten Sonntag, 11. März, um 15 Uhr in der Aula des Immanuel-Kant-Gymnasiums, wenn das Stück komplett gespielt wird. Am Samstag hatten die Besucher die Gelegenheit, bei Workshops ihr künstlerisches Talent auszuprobieren: Bei Sabine Krusche entstanden kunstvoll gefaltete, farbenfrohe Origami-Bilder, Hans-Uwe Hähn lud ins Malatelier ein, im Theatersaal ging es mit Hannah Monninger um Phantasietiere, und ein kleines Theaterstück, bei dem alle Arbeiten, präsentiert wurden, beendete den Nachmittag.