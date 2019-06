Kind ist bei Hitze im Auto eingeschlossen - der Schlüssel auch

Angesichts der hochsommerlichen Temperaturen hätte es gefährlich werden können, doch das Missgeschick einer jungen Mutter ist glücklicherweise gut ausgegangen.

Die Frau hatte zur Mittagszeit auf dem Parkplatz eines Supermarkts versehentlich ihr Auto verriegelt, in dem sich sowohl ihr Autoschlüssel als auch ihr kleiner, im Autositz angeschnallter, Sohn befanden.

Um das Kleinkind zu befreien, versuchte die Frau zunächst mit Hilfe von Passanten eine Fensterscheibe des Fahrzeugs zu zertrümmern, was jedoch nicht gelang. Einer der Helfer eilte schließlich zu einer nahegelegenen Autowerkstatt und bat um Hilfe. Einem Mitarbeiter gelang es, mit einem mitgebrachten Hammer die Fensterscheibe der Rücksitzbank zu zertrümmern und das Auto zu öffnen. Der kleine Junge überstand den Vorfall ohne Schaden.

Kleinkinder und Tiere auf dem Rücksitz eines in der Sommersonne geparkten Autos sind leider keine Seltenheit. Was passiert, wenn ein Auto auch nur kurz in der Sonne steht, ist vielen Menschen nicht bewusst. Unser Redakteur von schwaebische.de hat den Selbstversuch gewagt - und sich bei prallem Sonnenschein in ein Auto gesetzt.