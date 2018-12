Kim Wilde, Joris und Namika kommen nach Tuttlingen

Der Vorverkauf für die ersten Konzerte für das 25. Honbergsommer-Festival ist gestartet. Allein für Namika und Joris gingen bereits mehr als 500 Karten über die Theke. Doch noch stehen nicht alle Acts fest.

Früh wie nie sind laut den Veranstaltern neun Konzerte im Verkauf, noch im Laufe des Monats kommen drei weitere dazu. Von den limitierten Festivalpässen sind nur noch wenige übrig, über 3000 Tickets bereits vergriffen. Mehr als ein halbes Jahr vor dem Fassanstich, mit dem das Festival in der Burgruine traditionell beginnt, können die Tuttlinger Hallen schon auf ein beachtliches Line Up verweisen: Mit internationalen Stars wie US-Bluesrockröhre Beth Hart, Ex-Deep Purple-Sänger und –Bassist Glenn Hughes, Kim Wilde oder Angelo Kelly & Family und nationalen Größen wie Samy Deluxe, Namika oder Joris gehen im Festivalzelt hoch über der Donaustadt wieder zahlreiche spannende Acts auf die Bühne.

Vorverkauf gut angelaufen

Die jüngsten Vorverkaufsstarts waren laut den Pressemitteilung der Tuttlinger hallen vielversprechend: Am vergangenen Samstag gingen in wenigen Stunden mehr als 500 Tickets für Namika und Joris über die Verkaufstheke. „Scheint, als lägen wir mit den Verpflichtungen richtig. Das Programm kommt an“, sagt Geschäftsführer Michael Baur. Das gilt aktuell für die schon im Vorverkauf erhältlichen Auftritte von Rap-Pionier Samy Deluxe, der am 5. Juli mit seinem DLX Ensemble das Festival eröffnet, Angelo Kelly & Family, die am 6. Juli auf „Irish Summer“ Tour auf den Honberg kommt, Wortkünstler, Komiker und Sänger Willy Astor am 7. Juli (nachmittags mit „Der Zoo ist kein logischer Garten“ und abends mit „Jäger des verlorenen Satzes“), „Süden II“ am 8. Juli mit Pippo Pollina, Werner Schmidbauer und Martin Kälberer, die Grammy-nominierte US-Singer/Songwriterin Beth Hart (11. Juli), für den dreifachen ECHO-Gewinner Joris (12. Juli), Matthias Reim am 13. Juli, die A Cappella Nacht mit Anders, Gretchens Antwort und Cash-N-Go am 14. Juli und Namika, die am 17. Juli auch ihre beiden Nr.1-Hits „Je ne parle pas français“ und „Lieblingsmensch“ dabei hat.

Weitere Vorverkaufstarts

Und Baur kündigt an, dass noch im Dezember drei weitere Veranstaltungen in den Verkauf gehen: „Ab Samstag, 15. Dezember, gibt’s Karten für die Konzerte mit Kim Wilde, der Pop-Ikone der 80er Jahre (18. Juli) und Glenn Hughes, Ex-Sänger und -Bassist der britischen Kultband Deep Purple mit einem Programm aus Deep Purple-Klassikern (20. Juli). Noch nicht terminiert ist der Verkaufsstart für Deutschlands Metal Queen Doro, die am 19. Juli zu uns kommt. Aber garantiert gibt’s auch hier die Tickets noch in diesem Jahr.“

Damit stehen also zwölf von 16 Zeltveranstaltungen fürs Festival 2019 fest. Für die restlichen Termine kündigt Baur noch „die eine oder andere Überraschung“ an. Den Tuttlinger Hallen liegen laut eigener Aussage gleich mehrere hochkarätige Angebote vor – „Man könnte sagen, wir haben die Qual der Wahl“, orakelt Programmchef Berthold Honeker, der durchblicken lässt, dass man dem Jubiläumsjahr auch beim Rahmenprogramm und bei der Gestaltung der Festivallocation Rechnung tragen möchte. „Wir sind ganz froh, dass das Programm frühzeitig steht. So können wir uns nun, was den Honberg-Sommer angeht, voll auf das Drumherum konzentrieren“, so Honeker.