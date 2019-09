Kids kreieren Smartphone-Hüllen      

Kreativ ging es am vergangenen Freitag in der Stadtbibliothek Tuttlingen zu. Die Teilnehmer des Sommerferienprogramms konnten dort praktische Hüllen für ihre Smartphones herstellen. Unter Anleitung wurden die Geräte abgemessen, Schnittmuster erstellt und Filzstoffe zugeschnitten. Dann ging es an das Zusammennähen der Teile. Am Ende konnten die Kinder ihre fertigen Hüllen gleich an ihrem Smartphone ausprobieren und stolz mit nach Hause nehmen, teilt die Stadt m9it. Die Nähanleitung für die Smartphone-Hüllen sowie viele weitere praktische Handarbeitsideen für Kinder und Erwachsene kann man in der Stadtbibliothek ausleihen.