Kickers Lauterbach muss am Freitag punkten

Die Fußball-Bezirksliga Schwarzwald startet am Freitag mit der Paarung FV Kickers Lauterbach – SG Bösingen II/Beffendorf in den 26. Spieltag. Für die Gastgeber ist es eine der letzten Gelegenheiten, mit einem Heimsieg zunächst einmal vom Abstiegsplatz wegzukommen. Das wird aber nur gelingen, wenn die Lauterbacher eine starke Leistung abrufen. Am Mai-Feiertag hat die SG Bösingen II/Beffendorf ihr Nachholspiel daheim verloren. In der Vorrunde haben sich die beiden Kontrahenten 1:1 getrennt. Anpfiff ist heute um 19 Uhr.