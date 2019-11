KG Wurmlingen/Tuttlingen will Titelchance wahren

An diesem Kampfwochenende können bei den Ringern erste Titel-Entscheidungen fallen. So kann der AB Aichhalden mit einem Sieg gegen Weilimdorf den Aufstieg in die Regionalliga perfekt machen. Der ASV Nendingen ist in der Oberliga kampffrei. Die KG Wurmlingen/Tuttlingen empfängt die Neckarunion Münster/Remseck. Der SV Dürbheim und KSV Trossingen müssen auswärts antreten.

Oberliga Württemberg: Mit dem 17:15-Sieg über die SG Weilimdorf hat der ASV Nendingen Tabellenführer AB Aichhalden Schützenhilfe geleistet. Der ABA kann nun das Top-Duell gegen die SG Weilimdorf wesentlich entspannter angehen. Die Stuttgarter Stadtteil-Ringer müssen mit mindestens fünf Punkten Differenz gewinnen, um überhaupt noch eine Titelchance zu haben. Mit einem knappen Ergebnis wird zwischen dem RSV Benningen und Ebersbach gerechnet. Darauf deutet allein schon der 14:13-Vorkampfsieg des RSV hin. Klarer Favorit ist dagegen der KSV Musberg, der zu Hause auf den Fildern Schlusslicht KSV Neckarweihingen erwartet. Nicht die Flinte ins Korn werfen sollte die KG Fachsenfeld/Dewangen, auch wenn sie gegen den TSV Ehingen nur Außenseiter ist.

Verbandsliga Württemberg: Entwickelt sich der KSV Winzeln jetzt zum Favoritenschreck? Nach dem Husarenstreich der Heimbachringer gegen den SV Fellbach (19:17) muss sich Tabellenführer AC Röhlingen warm anziehen, wenn die Schwarzwälder am Sonntag im Ellwanger Vorland ihre Visitenkarte abgeben. Da der KSV es vorgemacht hat, wie die Fellbacher zu packen sind, fährt der SV Dürbheim mit breiter Brust zu den Ringern an der nordöstlichen Grenze Stuttgarts. Verliert der KV Plieningen das Kellerduell bei der TSG Nattheim, müssen die Filder-Ringer für die Landesliga planen. Klarer Favorit im Ostalb-Derby ist der Dritte KSV Unterelchingen, der beim TSV Herbrechtingen zu Gast ist. Der SV Dürbheim ist kampffrei.

Landesliga Württemberg: Für den großen Showdown am 7. Dezember in Korb bringen sich die beiden übrig gebliebenen Titelanwärter in Stellung. Während dem SC Korb beim RSV Benningen II kaum Gefahr droht, muss sich die KG Wurmlingen/Tuttlingen vor der Neckarunion Münster/Remseck in Acht nehmen, stehen in der Gästestaffel doch einige Top-Athleten (Samstag, 19.30 Uhr, Elta-Halle Wurmlingen). Seinen bislang guten vierten Rang weiter festigen kann der KSV Trossingen, der voller Zuversicht zum Tabellenletzten RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot reist. Schon den Vorkampf gewannen die Harmonikastädter mit 25:8 überzeugend. Wenn der ASV Möckmühl das Kunststück fertig bringt, nochmals den TSV Meimsheim zu besiegen, sichern sich die Unterländer endgültig den Klassenerhalt.

Bezirksliga: Wer an diesem Samstag beim AB Aichhalden als Zuschauer zu Gast ist, bekommt gleich zwei Topkämpfe serviert. Bevor in der Oberliga Württemberg die Titelentscheidung fällt, wird im Vorkampf zwischen dem AB Aichhalden II und dem KSV Gottmadingen II der Meister ermittelt. Im Kellerduell empfängt die KG Nendingen II/Mühlheim die Regionalliga-Reserve des AV Sulgen (Samstag, 18.30 Uhr, Muhlauhalle Tuttlingen). Da die Gäste erhebliche Verletzungssorgen in ihrer ersten Mannschaft haben, wird die zweite Staffel nur dezimiert an die Donau reisen können.

Bezirksklasse: Tabellenführer AC Villingen kann drei Kampftage vor Saisonende mit einem Sieg gegen den SV Triberg alles klar machen. Alle Spekulationen erübrigen sich, sollte der AV Hardt II auch nur einen Punkt bei der KG Wurmlingen/Tuttlingen II liegen lassen (Samstag, 18 Uhr, Elta-Halle Wurmlingen).