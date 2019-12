KG Wurmlingen/Tuttlingen reist zum Spitzenkampf nach Korb

In den Ringerligen steht der drittletzte Spieltag auf dem Programm. Der ASV Nendingen, SV Dürbheim und KSV Trossingen bestreiten Heimkämpfe. Die KG Wurmlingen/Tuttlingen ist im Landesliga-Spitzenkampf beim SC Korb zu Gast.

Oberliga Württemberg: Nachdem mit dem AB Aichhalden der Titelträger feststeht, ist die Spannung raus. Trotzdem wird der ABA ehrgeizig genug sein, die Runde mit weißer Weste abzuschließen. Da kann er gleich beim ASV Nendingen zeigen, ob er Meisterreife hat (Samstag, 20 Uhr, Donauhalle). Bei der SG Weilimdorf stellt sich die Frage, ob sie noch motiviert ist, um gegen den KSV Musberg wenigstens die Vizemeisterschaft unter Dach und Fach zu bringen. Nach dem erreichten Klassenverbleib kann die KG Fachsenfeld/Dewangen ohne Druck beim Schlusslicht KSV Neckarweihingen antreten. Für den RSV Benningen ist noch Platz fünf drin, wenn die Punkte beim TSV Ehningen entführt werden. Aufgrund des 15:15 im Vorkampf scheint dies durchaus möglich.

Verbandsliga Württemberg: Auf den AC Röhlingen wartet beim SV Dürbheim der Meistertrunk (Samstag, 19.30 Uhr, Turnhalle). Kaum anzunehmen, dass die Dürbheimer den Ostalb-Athleten Selters statt Sekt einschenken. Eine ähnlich schwere Aufgabe hat SVD-Bezirksrivale AV Hardt zu lösen. Die Malz-Zehn erwartet in eigener Halle den designierten Vizemeister SV Fellbach, gegen den es im Vorkampf beim 14:21 nichts zu erben gab. Dass die Fellbacher aber auch nur mit Wasser kochen, hat der KSV Winzeln beim 19:17-Sieg bewiesen. Die Winzelner bitten den TSV Herbrechtingen zu Gast, der jüngst beim 15:17 gegen den KSV Unterelchingen Stehvermögen bewies. Wegen des siebten Tabellenplatzes sollte der KSV den TSV nicht auf die leichte Schulter nehmen.

Landesliga Württemberg: Vor der Top-Begegnung zwischen dem SC Korb und der KG Wurmlingen/Tuttlingen hat der SC einen überraschenden Rückschlag erlitten. Dessen 19:18-Sieg beim RSV Benningen II wurde in eine 0:40-Niederlage korrigiert. Dadurch reicht der Donau-Elta-KG bereits ein Unentschieden, um alle Trümpfe in der Hand zu halten. Der KSV Trossingen kam am vergangenen Kampftag beim Tabellenletzten RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot mit 12:23 unter die Räder. Mit gleicher Aufstellung werden die Harmonikastädter auch gegen den RSV Benningen II leer ausgehen (Samstag, 19.30 Uhr, Kellenbachhalle Schura). Trotz des überraschenden Sieges gegen Trossingen befindet sich die RG weiterhin in akuter Abstiegsgefahr. An dieser Situation wird sich nach dem Gastspiel beim VfL Obereisesheim nichts ändern.