KG Wurmlingen/Tuttlingen gewinnt Derby

Das Lokalderby in der Ringer-Landesliga zwischen der KG Wurmlingen/Tuttlingen und dem KSV Trossingen hielt auch im Rückkampf, was es im Vorfeld versprach. Die 170 Zuschauer bekamen hochkarätigen Ringkampfsport geboten mit vielen hart umkämpften Duellen, in denen sich der Gastgeber KG Wurmlingen/Tuttlingen schlussendlich mit 17:9 gegen die KSV Trossingen durchsetzte.

Im Vorfeld auf das Duell waren die KG-Verantwortlichen gefordert, die Mannschaft umzustellen. So musste Punktegarant Matteo Maffezzoli ersetzt werden, und auch der etatmäßige Schwergewichtler in der Rückrunde, Atdhe Vrajolli, konnte verletzungsbedingt nicht auf die Matte gehen. Im Schwergewicht wurde direkt auf Gantulga Barvii umgestellt, und in den mittleren Gewichtsklassen entschied man sich dafür, Andrija Ivanovic eine Gewichtsklasse aufrücken zu lassen.

Der Start lief gut für die KG. Im Bantamgewicht stellten die Gäste keinen Vertreter, sodass Luca Ilardo kampflos zu vier Punkten kam. Im Schwergewicht kam für die KG Gantulga Barvii zum Einsatz und traf hier auf Marvin Grosch. Der doppelt so alten „Gana“ verlor lediglich mit 2:13 Punkten. Bärenstark einmal mehr die Vorstellung von Endrit Mustafa. Er setzte seinen erfahrenen Kontrahenten Levent Sahin dermaßen unter Druck und verbuchte einen Punkt nach dem anderen. Noch kurz vor dem Pausengong wurde Endrit Mustafa vielumjubelter Technischer Überlegenheitssieger.

Matteo Giordanella machte seine Sache im Kampf gegen Philipp Tolsdorf gut. Er bestimmte über die komplette Zeit das Kampfgeschehen fuhr einen deutlichen 10:0-Punktsieg ein.

Eine hart umkämpfte Begegnung gab es im Leichtgewicht zwischen Robin Krause und Sascha Grohs. Beide Athleten kennen sich aus vielen gemeinsamen Trainingsabenden, und so wusste jeder von den Stärken und Schwächen seines Gegenübers.

Mit einem 1:0 ging Robin Krause in die Pause. Er hatte den Kampf eigentlich klar im Griff, doch bei einer Aktion am Mattenrand wurden seinem Gegner statt ihm die Punkte zugesprochen. Er blies zwar zur Aufholjagt, doch es sollte am Ende nur zur Ergebniskosmetik reichen. Er verlor knapp mit 2:3 nach Punkten.

Im Anschluss gab es zwischen Shtegtar Vrajolli und Alexsander Kinzel einen Fight, der allein schon das Eintrittsgeld wert gewesen wäre. Hier standen sich zwei Ringer gegenüber, die beide mit offenem Visier antraten und sich gegenseitig puschten. „Shtegu“ macht hier seine körperlichen Nachteile von zehn Kilogramm weniger Gewicht durch Schnelligkeit und Wendigkeit wett. Zur Pause leuchtete es 10:8 von der Anzeigentafel, wobei „Shtegu“ hier kurzzeitig Glück hatte, dass der Pausenpfiff ihn vor einer drohenden Schulterniederlage bewahrte. Auch nach der Unterbrechung gingen beide Ringer weiterhin offensiv ans Werk. Am Ende hatte der KGler beim 19:19-Unentschieden das Qäntchen Glück auf seiner Seite. Dass Dominik Reichle blenden in Form ist, bekam sein Gegner Armin Hainzl zu spüren. Reichle war in allen Belangen überlegen, kämpfte dabei taktisch klug und wurde nach nicht ganz drei Minuten verdienter Technischer Überlegenheitssieger.

Zwei ebenbürtige Gegner standen sich in der Gewichtsklasse bis 80 Kilogramm mit Andrija Ivanovic und Roberto De Gaetano gegenüber. In diesem Duell mussten daher Nuancen über Sieg oder Niederlage entscheiden. Die knappe Pausenführung von „Andi“ konnte der Gast in der zweiten Runde noch ausgleichen. Kurz vor Kampfende kam Ivanovic mit einer Bodenaktion durch und belohnte sich mit einem 3:1-Punktsieg.

Im griechisch-römischen Weltergewicht trat Markus Möll gegen Daniel Ehler an. Nach kurzer Abtastphase gelang dem Gast die erste Wertung. In der Folgezeit konnte er diese Führung sogar auf 4:0 ausbauen. Doch in der darauffolgenden Aktion kam Möll auf 2:4 heran. Markus Möll drängte auf den Ausgleich. Doch es gelang ihm, nur noch einen Punkt zu erkämpfen.